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【美股期貨】美股期貨向下　注視FAAG業績

即市財經 12:58 2020/07/30

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美股動態不斷更新

美股隔晚反覆向上後美股期貨於亞洲時段偏軟。市場焦點勢將落在FAAG業績。facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOGL）分別於盤後放榜。

另外，美國將會公布第二季度GDP初值及失業救濟人數。

焦點新聞：

【美股焦點】高通與華為和解並續供貨華為　一文看清焦點美股業績

【美股焦點】柯達曾升7倍　特朗普力捧柯達變藥企

【美息不變】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰經濟復甦取決疫情、須更多貨幣政策（第二版）

即市走勢：

【12︰24】道指期貨跌37點，報26403點；標指期貨跌5點，報3247點；納指期貨跌11點，報10662點。

【10︰30】三星電子（韓：005930）於周四發布第二季業績，預計下半年對移動設備和消費電子產品的需求將逐步恢復，但受到疫情及競爭加劇影響，風險仍然存在。

【三星業績】三星芯片銷售強勁 第2季經營溢利賺逾2成

【09︰20】路透報道，美國白宮高級顧問Mauricio Claver-Carone表示，華府正準備推出措施，希望利用財務誘因，鼓勵美國企業把價值300億至500億美元（2325億至3875億港元）的亞洲製造業務搬回美國、拉丁美洲或加勒比地區。

【中美角力】白宮顧問：擬提供財政誘因　助美企將亞洲製造業務遷往拉丁美洲

【07︰35】高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議，以解決主要的法律問題，以及截至6月的第三季度業績超出預期，刺激股價收市後急升。高通第三季non-GAAP每股盈利0.86美元，高於預期的0.71美元。收入48.9億美元，超預期的48億美元。

【07︰30】美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

道指升160點港股ADR升129點　美滙指數跌近0.5%

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責任編輯：梁浩碩

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