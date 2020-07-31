【美股市況】美元穿93弱勢難改　道指跌225點　納指倒升0.4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國GDP跌32.9%，略好過預期，惟外圍股市依然乏力，在特朗普於twitter指計劃延遲大選後，道指跌勢加劇，最多跌547點，收市跌幅收窄至225點。facebook（美：FB）、蘋果（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）及Alphabet（美：GOOGL）分別於盤後放榜。

環球資產變動（截至04：00） 最新變幅 最大變幅 道指 -0.9% -2.1% 納指 +0.4% -1.2% 現貨金 -0.4% -1.6% 德股 -3.5% -4.4% 英股 -2.3% -3.4% 美滙指數 -0.5% -0.5% 期油 -3.7% -6.2%

焦點新聞：

【美國經濟】美國第二季GDP按季跌32.9% 首申失業救濟人數143萬 均勝預期

【美股焦點】總統大選倒數三個月 美股投資者賭特朗普連任？

【美股焦點】高通與華為和解並續供貨華為 一文看清焦點美股業績

【美股焦點】柯達曾升7倍 特朗普力捧柯達變藥企

【美息不變】聯儲局維持利率不變 鮑威爾︰經濟復甦取決疫情、須更多貨幣政策（第二版）

即市走勢：

【04︰00】道指跌225點，收報26313點，標指跌0.4%，收報3246點，納指升0.4%，收報10587點。美滙指數報92.97，跌0.5%，現貨金跌0.4%，收報1946.4美元。

【02︰17】道指跌247點。

【02︰08】7月23日至7月29日美聯儲購買抵押貸款證券總額為268.48億美元。

【01︰36】3大指數繼續個別發展，道指跌263點，報26276點；標指跌0.55%，報3240點；納指升0.26%，報10569點。

【01︰10】道指跌209點，報26330點。

【00︰34】納指升幅擴大，最升0.23%，報10567點。

【00︰00】納指倒升，彈2點。

【23︰42】美股跌幅收窄，道指跌280點；標指跌0.7%，報3234點；納指跌0.09%，報10533點。

【22︰55】道指跌465點，報26073點。

【22︰14】道指最多跌547點，現水平低水情況已大幅紓緩。

【21︰52】避險資產下跌，現貨金跌10美元，日圓跌0.15%，美國10年期債息報0.5478厘，2年期美債息報0.123厘，創收市後低位。

【21︰33】美股跌幅擴大，道指跌291點，報26247點；標指跌0.9%；報3228點；納指跌0.66%，報10472點。

【21︰30】道指低開172點，報26367點。

【21：15】特朗普建議推遲大選。道指跌320點。

【21︰00】美國10年期國債孳息率跌至0.538%，為3月9日以來最低；英國10年期國債孳息率跌至創紀錄的0.074%。

【20︰43】美國第二季國內生產總值（GDP）按季下跌32.9%，好過市場預期跌幅34.5%，但仍是1940年以來最差。道指期貨跌240點。

【20︰13】道指跌幅收窄至208點，歐股續跌，德國DAX指數跌2.3%；英國富時100指數跌1.6%。

【19︰30】市場關注稍後公布的第二季美國GDP數據，道指期貨跌226點，報26214點。

【19︰02】 歐股跌幅擴大，德國DAX指數跌2.77%，英國富時100指數跌1.87%，法國CAC 40指數跌1.6%，西班牙IBEX指數、意大利富時MIB指數跌約2.5%。 美股期貨續挫，道指期貨跌283點。

【18︰32】聯合包裹（美︰UPS）次季經調整每股盈利2.13美元，好過市場預期的1.07美元。

【18︰01】歐元區6月失業率達7.8%，差過預期的7.7%。

【17︰53】道指期貨挫187點，報26253點；標指期貨跌0.73%，報3228點；納指期貨跌0.91%，報10576點。

【16︰40】道指期貨跌217點，報26223點；標指期貨跌30點，報3222點；納指期貨跌112點，報10562點。

【16︰21】柯達（美：KODK）股價昨飈3倍後，盤前續升半成，報34.99美元。

【16︰20】高通（美：QCOM）盤前升一成，報102.36美元。

【15︰43】美股期貨跌幅擴大，道指期貨曾跌逾200點，最新跌190點，報26250點；標指期貨跌26點，報3226點；納指期貨跌114點，報10560點。

【15︰01】歐洲股市初段向下，德股跌0.4%；英股跌近0.1%；法股跌0.2%。

【14︰42】據外媒報導，總部位於香港的加密貨幣和區塊鏈服務公司Diginex將於9月份通過一次反向併購在納斯達克上市。

【新股IPO】加密貨幣Diginex於9月份美國上市

【14︰40】殼牌第2季經調整利潤按年大跌82%，至6.38億美元，市場預期為虧損6.636億美元。

蜆殼上季純利急挫8成賺逾6億美元 負油價下業績仍勝預期

【14︰08】理想汽車將於今日正式以「LI」為證券代碼在納斯達克掛牌上市。

【13︰31】在內地經營肯德基、Pizza Hut、小肥羊等餐廳的百勝中國（美：YUMC）公布第2季度業績，收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

百勝中國上季同店銷售跌11% 餐廳數目突破1萬家

【13︰29】瑞信第2季度淨收入11.6億瑞士法郎（12.7億美元），勝市場預期，按年增24%，貸款損失撥備2.96億瑞士法郎。

【12︰24】道指期貨跌37點，報26403點；標指期貨跌5點，報3247點；納指期貨跌11點，報10662點。

【10︰30】三星電子（韓：005930）於周四發布第二季業績，預計下半年對移動設備和消費電子產品的需求將逐步恢復，但受到疫情及競爭加劇影響，風險仍然存在。

【三星業績】三星芯片銷售強勁 第2季經營溢利賺逾2成

【09︰20】路透報道，美國白宮高級顧問Mauricio Claver-Carone表示，華府正準備推出措施，希望利用財務誘因，鼓勵美國企業把價值300億至500億美元（2325億至3875億港元）的亞洲製造業務搬回美國、拉丁美洲或加勒比地區。

【中美角力】白宮顧問：擬提供財政誘因 助美企將亞洲製造業務遷往拉丁美洲

【07︰35】高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議，以解決主要的法律問題，以及截至6月的第三季度業績超出預期，刺激股價收市後急升。高通第三季non-GAAP每股盈利0.86美元，高於預期的0.71美元。收入48.9億美元，超預期的48億美元。

【07︰30】美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

道指升160點港股ADR升129點 美滙指數跌近0.5%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱



讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



責任編輯：梁浩碩