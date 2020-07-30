金價未算新高？　世界黃金協會：通脹調整後較高位低3成、增長周期早段（第二版）

▲ 雖然金價近期創出新高，但世界黃金協會指出，上半年黃金需求不升反跌。

黃金價格本月創出歷史新高，一度升至每盎司1980美元水平。世界黃金協會就指出，雖然黃金的名義價格創下新高，但若果計及通脹因素，金價尚未突破2011年高位，目前仍處於黃金增長周期的早期階段。

世界黃金協會續指，經通脹調整後，目前的黃金價格較2011年的水平低200美元，更遠低於1980年1月的最高紀錄水平，當時的金價換算後，相當於現在每盎司約2800美元，即現時金價較經通脹調整後的高位，低約3成。

世界黃金協會也指出，2020上半年全球黃金需求2076噸，按年下滑6%，主要受累於金飾需求大跌近半，而黃金ETF需求創紀錄，抵銷大部分跌幅。黃金價格最新報1961美元，微跌約0.4%。

隨各國以大規模放水措施支援受疫情重創的經濟，黃金價格趨升，投資需求成黃金最主要需求來源。世界黃金協會指，第二季度全球黃金ETF的流入加速，將上半年的全球總流入量提升至創紀錄的734噸， 2020上半年的總流入量，已超過2009年創下的年度流入紀錄646噸。至6月底，全球黃金ETF總持倉升至3621噸。

另一方面，金飾、金條等需求就受疫情影響，世界黃金協會指，全球金條與金幣投資需求在上半年按年跌17%，創近11年來的最低水平396.7噸。另外，由於疫情影響，上半年全球金飾需求按年幾近減半，降至572噸。

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