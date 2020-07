【美國疫情】眾議院議長佩洛西規定議員必須戴口罩 確診共和黨員賴戴口罩才感染

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情持續,再有國會議員確診感染新冠病毒。眾議院議長佩洛西宣布,所有眾議員和職員在眾議院內都要戴口罩,更言不戴口罩會被視為嚴重違反禮節,可被趕出議會。

原本在周三(29日)陪同美國總統特朗普,前往德州出席活動的共和黨眾議員戈默特(Louie Gohmert)表示,他在出發前在白宮接受篩檢,確診感染新冠病毒,覆核亦呈陽性。

66歲的戈默特(Louie Gohmert)曾稱因為自己經常接受檢測,所以不用戴口罩,是議會中不戴口罩的常客。確診後表示自己暫時無病徵,會自我隔離14天,亦會戴口罩。

他接受訪問時反質疑口罩的功效:

「我不禁懷疑,長期戴口罩可能令我吸入口罩上的細菌、病毒。」

("I can't help but wonder if by keeping a mask on and keeping it in place, I might have put some germs - some virus - on to the mask and breathed it in,")