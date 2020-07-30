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【美國疫情】共和黨議員確診 竟歸咎於民主黨強制口罩令

環球社會熱點 12:43 2020/07/30

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眾議院議長佩洛西宣布，所有眾議員和職員在眾議院內都要戴口罩，更言不戴口罩會被視為嚴重違反禮節，可被趕出議會。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情持續，再有國會議員確診感染新冠病毒。眾議院議長佩洛西宣布，所有眾議員和職員在眾議院內都要戴口罩，更言不戴口罩會被視為嚴重違反禮節，可被趕出議會。

原本在周三（29日）陪同美國總統特朗普，前往德州出席活動的共和黨眾議員戈默特（Louie Gohmert）表示，他在出發前在白宮接受篩檢，確診感染新冠病毒，覆核亦呈陽性。

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66歲的戈默特（Louie Gohmert）曾稱因為自己經常接受檢測，所以不用戴口罩，是議會中不戴口罩的常客。確診後表示自己暫時無病徵，會自我隔離14天，亦會戴口罩。

他接受訪問時反質疑口罩的功效：

「我不禁懷疑，長期戴口罩可能令我吸入口罩上的細菌、病毒。」

（"I can't help but wonder if by keeping a mask on and keeping it in place， I might have put some germs - some virus - on to the mask and breathed it in，"）

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戈默特於周二（28日）曾出席眾議院司法委員會聽證會，同場還有司法部長巴爾，兩人均未有戴口罩，司法部表示，巴爾將會接受病毒檢測。

戈默特是美國爆發疫情至今第十名確診的國會議員，與他曾接觸的至少三名同事正自我隔離。由於美國國會一直沒強制議員佩戴口罩，因此戈默特等數名共和黨籍議員，多次被目睹在走廊走動時都沒戴口罩。其餘確診的議員包括3個民主黨員和6個共和黨員。

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眾議院議長佩洛西宣布，所有眾議員與職員在眾議院內都需戴口罩，但議員在議廳發言時，可以除下口罩。

目前全美染疫死亡人數已突破15萬人，重災區德州和佛羅里達州過去一日，分別再多313人和216人死亡。美國約翰霍普金斯大學的數據顯示，在29個州中，平均單日死亡個案比過去一星期增加了至少10%。

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記者：葉芷樺

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