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【阿里巴巴股價】螞蟻「花唄月月付」上線 擬最多支持24期免息（第二版）

即市財經 13:57 2020/07/30

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螞蟻集團旗下螞蟻花唄傳將推花唄月月付，最多支持24期免息。

螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）旗下螞蟻花唄宣佈，新產品「花唄月月付」正式上線，將為用戶提供分月向商家付款、無任何手續費、少佔用花唄額度的新服務。目前「花唄月月付」採用邀約制，先向部分用戶開放，8月會加快邀請節奏，擴大用戶數。

與螞蟻花唄分期一次性收取全款不同，「花唄月月付」按月付款，不會按訂單總額佔用花唄額度。內地媒體稱，目前「花唄月月付」可分成10期，未來可能最多分24期，用戶按月支付貨款，且沒有任何利息。

花唄月月付負責人韓厥稱，花唄會協同其他金融機構，為使用花唄月月付的商家，提供相應的融資服務，解決賬期壓力。

另外，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 競爭升級，美團不再支援螞蟻旗下支付寶，美團創辦人王興在社交平台表示，「淘寶為什麼還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。」

阿里巴巴午後最新報247.2元，升1.7%，成交37億元。

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香港股票 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988）

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