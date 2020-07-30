Adobe推更新　iPad版Photoshop新功能登場

▲ 近日Adobe終推出更新，添加更多新功能，讓用家體驗更完整。

Adobe去年在Adobe MAX大會上推出iPad版Photoshop ，號稱可在iPad上可以體驗完整版 Photoshop，惟實際開放下載後，劣評如潮，用家紛紛投訴iPad版Photoshop功能不及完整版。近日Adobe終推出更新，添加更多新功能，讓用家體驗更完整。

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Adobe宣布，將在iPad版Photoshop推出調整邊緣筆刷工具（Refine Edge Brush）和旋轉畫布功能（Rotate Canvas）。其中調整邊緣筆刷工具，能讓用戶更精準地調整棘手選取範圍的邊界，就連頭髮或動物皮毛等柔軟區域的細節部位，都可以筆刷工具進行微調，可以更容易選取位置，進行「智能退地」，而這項功能的使用方法與桌面版Photoshop相似，更可產生相同的效果。

▲ 調整邊緣筆刷工具能讓用戶更精準地調整棘手選取範圍的邊界，就連動物皮毛等柔軟區域的細節部位，都可以更容易選取。（Adobe官網圖片）

▲ 調整邊緣筆刷工具能讓用戶更精準地調整棘手選取範圍的邊界，就連動物皮毛等柔軟區域的細節部位，都可以更容易選取。（Adobe官網圖片）

▲ （Adobe官網圖片）

此外，旋轉畫布功能主要讓用家可以用兩隻手指輕觸並旋轉畫布，更可固定在0度、90度、180度、270度，同時也可透過手指來放大、縮小畫面。而旋轉和固定功能，可在設定中的Touch Menu打開或關閉。

▲ 旋轉畫布功能主要讓用家可以用兩隻手指輕觸並旋轉畫布。（Adobe官網圖片）

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責任編輯：曾曉汶