【企業轉型】菲林大王轉型成藥企　柯達鹹魚翻生竟然關中國事？

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（28日）宣布以《國防生產法案》，批准對昔日的菲林大王柯達（Kodak）批出7.65億美元的「戰略貸款」。據柯達與美國政府的約定，柯達將會在美國本土打造原料藥生產線，並為聯邦政府供應原料藥與非專利藥的戰略儲備。消息曝光後，柯達股價累升13.4倍，截至周三收市報33.2美元。

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柯達今次能成功獲美國政府的戰略貸款，原因當然與近期的疫症有關，但更重要是因為中美關係持續緊張下，美國政府希望將戰略產業的產業鏈「去中國化」。就在公布批出貸款當日，美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，柯達今次轉型，是這波全球疫情衝擊下，美國政府學到的重要教訓，其目的是希望替美國拉回搬往外國超過半世紀的原料藥生產線，以避免醫藥命脈再度被中國、印度掐在手上。

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柯達今次所獲的貸款金額雖然不大，而且柯達需要在建立生線後的25年內還清貸款。柯達表示，早在4年前開始，柯達其實已經開始生產供應藥品的化學原料，惟直至現在仍不具備大規模生產的能力。如今柯達獲美國政府支持下，預期製藥將會佔柯達集團業務收入三至四成。