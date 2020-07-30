▲ Google與華割席：不服務中國 對撐美國政府感自豪

Facebook、Google等一眾科企，被美國國會議員質疑與中國關係密切。Google行政總裁披猜在聽證會上即與中國割席，指目前除了少數項目，不會服務中國客戶。他更不忘表達「愛國」，稱「對支持美國政府感到自豪」。

4大科技巨頭Google母企Alphabet（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）周三（29日）出席美國國會的反壟斷聽證會，議員不僅關注開放市場，還質疑他們與中國關係太密切。

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共和黨議員巴斯克（Ken Buck）問到，為何Google放棄了蜻蜓計劃。巴斯克助手在其背後，舉起一張由無人機在中國拍攝到的影像。

該計劃是Google在2010年退出中國市場後，為了重新進入中國市場，順應中國當局的審查要求，為中國市場度身定造的搜索引擎，屏蔽「人權」、「六四」、「天安門鎮壓」等字眼，引起員工強烈抗議。

巴斯克還問了一系列Google與中國關係的問題，包括共產黨和中國有什麼共通點、Google是否符合中國屏蔽訊息的政策、Google可否擺脫中國企業間諜活動。

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披猜（Sundar Pichai）沒有正面回應以上問題，僅稱與美國代理商合作，並堅決表示，除了少數項目外，目前不為中國的客戶提供服務。他續稱：

「我們對支持美國政府感到自豪。」

披猜又指，如果巴斯克希望跟進有關事件，他將進一步探討當前的合作夥伴的關係。

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記者：韓羚