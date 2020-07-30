【藍籌業績】恒隆上半年基本純利跌11%息維持0.17元　武漢恒隆廣場年底竣工

▲ 董事長陳啟宗指，下半年表現將取決於內地零售業務的恢復程度，尤其是於生活時尚方面。

恒隆地產 （00101） 上半年基本純利按年跌11%至19.89億元，應佔物業之公允價值淨虧損45.26億元，令集團錄得虧損，淨虧損25.37億元。集團維持中期息0.17元。

恒隆營業溢利跌5%至30.41 億元，主要由於新型冠狀病毒疫情帶來的不利影響所致。內地業務的表現部分被人民幣兌港幣較去年同期貶值4.5%抵銷。2019 年及2020年上半年均無物業銷售收入的入賬。

港租賃收入跌5% 銅鑼灣組合出租率跌7個百分點

香港租賃收入跌5%，營業溢利下降 10%至港幣 15.65 億元；租賃邊際利潤率為82%。香港業務下跌反映新型冠狀病毒疫情及社會動盪所帶來的雙重影響，集團已採取措施紓緩租戶的龐大經營壓力，包括提供租金寬減及其他支援措施。

銅鑼灣商舖組合因遊客及相關零售消費大幅減少，受到最大衝擊。來自該組合的收入跌13%至2.81億元，租出率跌7個百分點至92%。

內地租賃收入升4% 上海恒隆廣場租金升9%

內地租賃業務方面，縱使年初亦面對新型冠狀病毒疫情所帶來的挑戰，但自 4月起迅速及大幅度地復甦，導致以人民幣計算增長9%及以港元計算增長4%。恒隆上半年整體租賃收入跌0.5%至41.84億元。

其中，上海恒隆廣場、上海港匯恒隆廣場及無錫恒隆廣場的零售額錄得介乎7%至17%的增長，租賃收入的相應增長介乎6%至15%。

下半年表現取決內地零售及香港社會穩定性

董事長陳啟宗指，下半年表現將取決於內地零售業務的恢復程度，尤其是於生活時尚方面 ，因為奢侈品的復甦速度已証實比預期為快，以及香港社會經濟的穩定性。 他預期，內地物業將於第三季度全面復甦，並將繼續錄得穩健的內部增長，去年開業的物業將於今年年錄得整年收入。

母公司恒隆集團 （00010） 基本純利按年減少43%至13.36億元。中期息維持0.19元。

相關文章：恒隆系預警2020財年可能錄得虧損

相關文章：恒隆：無意裁員或減薪 不會申請「保就業」計劃