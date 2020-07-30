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【回歸A股】康希諾炒回A爆升 複製中芯升上方程式

即市財經 18:23 2020/07/30

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生物科技股康希諾 （06185） 回歸A股科創板進入直路，昨晚A股發行定價，明天開始申購。A股發行展進的消息，推動康希諾股價連日高升。按本月中回歸科創板掛的中芯 （00981） 及君實 （01877） ，康希諾在A股掛前料股價能可繼續炒上，惟慎防A股掛牌後即「見光死」。

康希諾昨晚公布，A股定價為209.71元人民幣發行價（相當232.1港元），較昨日康希諾港股收市價246元折讓近5.7%。

相關文章：康希諾生物半日升近一成　A股發行價209.71元人民幣較港收市價折讓近5.7%

事實上，受惠A股上市效應，康希諾港股昨日已先升12%。A股定價落實，向A股發行又邁進一步，今日康希諾再颷逾1成，高見274元。午後港股高位急回倒跌，收市仍升近8%，報270元，即兩日來康希諾勁升近2成。

A定價前後 康希諾港股累升2成

在疫情肆虐下，正研發疫苗的康希諾現時回A惹市場憧憬，被內地投資者冠以「新冠疫苗第一股」之稱，成投資者「打新」的焦點股。A股上市效應，料可推動康希諾升穿破5月21日所創的285.8元歷史高位，料有機會複製中芯回A股爆炒的盛況。

中芯挾着國產芯片第一股的稱號回A，成市場焦點，港股股價已早攀升，到A股定價後，中芯於隨着恒指升近1000點的旺市，於7月6日單日勁升2成創新高，到A股上市前中芯仍繼續攀升。

這情況同樣出現於本月回歸科創板的生科股君實身上。

A股上市效應中芯爆炸 A股掛牌前即見光死

不過，無論是中芯還是君實，其港股股價都在A股掛牌當日或前一日見頂回落，而且跌勢急速，股價至今仍未回到A股上市前水平，反映A股上市效應減退後，港股爆炸的熾熱情況不再。投資者須留意，康希諾或同樣會「見光死」。

 

以中芯的例子，於7月15日，即中芯A股掛牌前夕，中芯港股創新高見44.8元後即時回落，當日收市跌8%。到16日，A股首掛更出現反高潮，A股首掛高漲2倍，惟港股續挫25%，中芯於A股效應過後，「散水」的情況明顯。

相關文章：中芯A股定價大折讓 港股價憑什麼續爆升？（訂戶專享）

              中芯明科創板首掛是吉是凶？ 君實最佳示範

              中芯回歸A股炒完？ 台積電接力見真章

 

責任編輯：錢家鋒

君實生物（01877） 中芯國際（00981） 康希諾生物－B（06185） 見頂 A股 科創板 香港股票 生物科技股
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