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終成世界第一？　Canalys：華為第二季手機銷售量超三星

環球政經 12:50 2020/07/30

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調查機構Canalys公布，華為於第二季度的全球智能手機市場首次奪冠，跑贏三星（Samsung）。受美國限制影響，華為最主要銷售市場為中國。

Canalys指，華為全球智能手機出貨5580萬部，較去年同期下降5%；僅次於華為銷售量的三星，出貨量為5370萬部，按年下降30%。單以出貨量來看，華為亦是首次在單個季度蟬聯榜首。

雖然美國制裁打擊華為手機海外銷售表現，其第二季海外出貨量按年跌27%，但中國仍是華為手機的主要市場。華為第二季度於中國的出貨量增8%，目前70%以上的智能手機都在中國市場銷售。Canalys表示，由於中國疫情緩和，可重啟經濟，而工廠重新開放，華為充分利用中國經濟復甦的機會，加速發展了智能手機業務。

不過，Canalys分析師認為，華為較難長期保持領先地位。除了因歐洲主要地區合作夥伴對華為越來越謹慎外，一旦全球經濟開始復蘇，單憑中國市場難以令華為維持全球第一的排名。

此外，Canalys指出，由於三星在中國市場佔有率不足1%，但核心市場如美國、歐洲、印度等國家都面臨疫情爆發問題，亦影響其銷售量。

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歐洲 銷售 疫情 經濟 中國市場 智能手機

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