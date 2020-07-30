【業績】渣打上半年基本溢利跌25%勝預期 午後曾抽升3%惟收市倒跌（第二版）

渣打 （02888） 公布半年業績，反映核心經營情況的除稅前基本溢利跌25%至19.55億美元，而計及一次性項目的除稅前法定溢利則跌33%至16.27億美元。

渣打午後股價抽升逾3%，於下午一時報43.9元。不過，大市其後向下，渣打亦隨之走低，最終收報41.8元，跌1.9%。

渣打管理層於記者會上多次被問到港區國安法及制裁相關問題，大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正重申早前聲明所述，認為立法有助維持經濟及社會穩定，又指集團一向遵守所在市場的法律及監管要求，未來將繼續嚴格遵守。他又認為，中美緊張關係升級對雙方均非好事。香港區行政總裁禤惠儀表示就指，已透過香港銀行公會向金管局要求澄清，並形容現時集團有成熟的系統回應制裁要求。

料下半年收入倒退

今年上半年渣打經營收入為80.47億美元，按年升5%，經營支出同樣增5%至47.13億元。上半年渣打淨息差收窄至1.4%，其中單計第二季更跌至1.28%,拖累淨利息收入倒退。上半年淨利息收入按年倒退9%至35.02億美元。不過，其他收入在金融市場業務及財資業務帶動下仍維持增長趨勢，上半年按年增19%至45.45億美元。洪丕正指出，中國等較大的市場可帶動環球經濟復甦，但仍存高度不確定性。另外，由於預期利率繼續保持在低位，加上金融市場業務的表現難以重現，相信今年下半年的收入會較今年上半年及去年下半年低。

渣打第二季信貸減值按季減少，但上半年按年則大幅增加，基本信貸減值為15.7億美元，主要受到新型冠狀病毒影響。第一及第二階段減值於上半年增加5.86億美元至6.68億美元，約一半來自管理層額外撥加，第三階段減值於上半年增加7.27億美元至8.99億美元，第二季內並無新的重大風險承擔。

如經濟穩定下半年撥備料低於上半年

集團稱，新型肺炎持續爆發帶來極嚴峻的經濟壓力，雖然政府支援措施之效力紓緩了部分的影響，但仍無法可靠地預測未來需要作出減值的幅度和時間。然而，如果集團市場內的經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化，基於集團已經作出大幅撥備，預期下半年的減值將低於上半年。

董事會又指，完全認同股息對股東的重要性，希望在審慎可行的情況下盡快恢復派發股息。

（第二版：更新股價及管理層評論）

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