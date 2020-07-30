【業績】渣打上半年基本溢利跌25%勝預期 午後抽升3%（第二版）

渣打 （02888） 公布半年業績，反映核心經營情況的除稅前基本溢利跌25%至19.55億美元，而計及一次性項目的除稅前法定溢利則跌33%至16.27億美元。

渣打午後股價抽升逾3%，於下午一時報43.9元。

期內渣打信貸減值信貸減值按季度減少，按年則大幅增加，主要受到新型冠狀病毒影響，第一及第二階段減值於上半年增加5.86億美元至6.68億美元，約一半來自管理層額外撥加，第三階段減值於上半年增加7.27億美元至8.99億美元，第二季內並無新的重大風險承擔。新型肺炎持續爆發帶來極嚴峻的經濟壓力，雖然政府支援措施之效力紓緩了部分的影響，但仍無法可靠地預測未來需要作出減值的幅度和時間。然而，如果集團市場內的經濟情況在未來幾個月沒有顯著惡化，基於集團已經作出大幅撥備，預期下半年的減值將低於上半年。

管理層相信，若干較大型市場會在未來幾季開始帶動全球經濟走出衰退，但預計業務地區的經濟活動於期間將相當波動和不平均。展望下半年，收入無論是按半年還是按全年比較，均可能會有所下降。雖然集團一些市場踏入早期復甦，以及集團地區和產品多元化帶來利好因素，但難以完全抵銷利率低企及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。

集團表示，中美關係仍然非常緊張，集團注意到包括美國在內的若干市場推出有關香港及中國的法律或政策，其全面影響尚未可知。集團深信面對如此複雜的情況，加強（而非減少）各方協作，才是找到可持續的平衡點之最佳方法，但是集團並不預期會有容易或快捷的解決方案。然而，集團始終相信香港會繼續擔當國際金融中心的重要角色，並致力為香港的持續成功作出貢獻。

董事會又指，完全認同股息對股東的重要性，希望在審慎可行的情況下盡快恢復派發股息。

（第二版：更新午後股價）

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