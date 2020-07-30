  • 35°C
香港時間 : 2020730日 (四) 13:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恢復堂食】政府周五起取消早午市堂食禁令　煤氣升近4%（第二版）

即市財經 13:37 2020/07/30

分享：

港府強制禁堂食次日，港府更改政策，周五解除早午餐堂食限制，每枱最多坐兩人。

港府強制禁堂食周三（29日）實行，政府公布，明日起恢復食肆早市及午市恢復堂食，意味餐廳下午6時前可堂食。堂食禁令放寬後，有關食肆依然要跟從防疫措施，包括食肆人數只能容納座位的一半，每枱上限二人。早市及午市禁堂食解禁，意味食肆全日禁堂食的措施僅實施兩日，就獲放寬，港府原訂全日堂食禁令安排維持7日。

不過，政府強調，純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。

自恢復堂食消息傳出段餐飲股急造好﹐至中午收市，大家樂  （00341） 升3.7%，報15.56元；大快活  （00052） 升3%，報16.8元；太興  （06811） 升6%，惟富臨  （01443） 跌2.4%。稻香  （00573） 及翠華  （01314） 無升跌。

煤氣 （00003） 股價就升3.7%，報11.26元，成交1.32億元。

政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食，大批在外工作人士被逼在炎熱天氣戶外用餐，甚至冒雨食飯。

政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳。港府昨晚已先行補救，指民政總署今日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心，變相又有機會增加感染風險。

相關文章：

【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周

【全日禁堂食】大摩：禁堂食打擊商業用戶用氣量　料煤氣上半年純利跌12%

【全日禁堂食】新地旗下地盤設立用餐地點    設基本分隔及獨立坐位

【全日禁堂食】今日再新增106宗確診 餐飲聯料再多500間食肆暫停營業或現結業潮

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

香港股票 香港中華煤氣（00003） 餐飲股 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【港股市況】恒指午後初段升逾200點　渣打績後升逾3%（不斷更新）

下一篇文章

百勝中國上季同店銷售跌11% 餐廳數目突破1萬家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）