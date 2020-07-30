【恢復堂食】政府周五起取消早午市堂食禁令　煤氣升近4%（第二版）

▲ 港府強制禁堂食次日，港府更改政策，周五解除早午餐堂食限制，每枱最多坐兩人。

港府強制禁堂食周三（29日）實行，政府公布，明日起恢復食肆早市及午市恢復堂食，意味餐廳下午6時前可堂食。堂食禁令放寬後，有關食肆依然要跟從防疫措施，包括食肆人數只能容納座位的一半，每枱上限二人。早市及午市禁堂食解禁，意味食肆全日禁堂食的措施僅實施兩日，就獲放寬，港府原訂全日堂食禁令安排維持7日。

不過，政府強調，純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。

自恢復堂食消息傳出段餐飲股急造好﹐至中午收市，大家樂 （00341） 升3.7%，報15.56元；大快活 （00052） 升3%，報16.8元；太興 （06811） 升6%，惟富臨 （01443） 跌2.4%。稻香 （00573） 及翠華 （01314） 無升跌。

煤氣 （00003） 股價就升3.7%，報11.26元，成交1.32億元。

政府昨日（29日）起要求全面停止餐廳堂食，大批在外工作人士被逼在炎熱天氣戶外用餐，甚至冒雨食飯。

政府發言人表示，明白措施會令市民不便，為方便有需要市民可於有蓋空間食用自攜午膳。港府昨晚已先行補救，指民政總署今日（30日）起，早上11時至下午3時開放全港19間社區會堂／社區中心，變相又有機會增加感染風險。

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