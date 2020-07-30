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【新冠肺炎】MWC 2021無懼疫情　GSMA：將繼續實體活動

科技 11:38 2020/07/30

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全球移動通信系統協會（GSMA）近日發表聲明，預計明年的世界移動通訊大會（MWC 2021）將如期舉行實體活動。

2020年受到新冠肺炎疫情影響，不少科技大展都被迫取消或改到線上舉行，而且更影響明年各大科技展的計劃。全球移動通信系統協會（GSMA）近日發表聲明，預計明年的世界移動通訊大會（MWC 2021）將如期舉行實體活動，但就會設置限制，並以線上線下並行方式舉辦。

>>>【疫市營商】智能電話廠商戰「疫」   MWC取消影響細廠商 

>>>【新冠肺炎】MWC 2020取消　指疫情恐慌下已無法舉行

GSMA聲明提及，目前正在積極監察有關新冠肺炎疫情情況，並聽取健康專家意見。預計MWC 2021將會在明年3月1日至4日舉行，而目前已知的是MWC 2021仍將是一場實體活動。聲明也強調，主辦單位在2020年學會如何保持靈活性，並迅速地對新出現的信息進行調整。所以目前整制定更多後備及溝通計劃，更方便與廠商溝通。

GSMA指，若實體活動能順利舉行，主辦單位也將會為受旅遊限制的參加者提供參與的機會，以線上及線下方式進行。同時，GSMA也宣布將把4YFN (4 Years From Now)活動與MWC 2021合辦，但具體方式則未有公布。

事實上，另一科技大展主辦單位美國消費技術協會（CTA）本周才宣布，明年初舉行的消費性電子展（CES 2021）將不會設有實體活動，全面改在線上舉行。到底明年MWC 2021實體活動能否順利舉行，就讓我們拭目而待。

>>>>【新冠肺炎】不敵疫情！CES 2021活動將改在線上舉行

責任編輯：曾曉汶

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