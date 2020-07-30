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【遍地開餐】消息：政府明日重開早午市堂食

環球政經 11:46 2020/07/30

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食肆全日禁堂食的規定昨日（7月29日）實施，各區戶外工作者「遍地開餐」，在街頭、路邊食飯，情況狼狽。有消息指，政府決定明日（7月31日）起重新開放早餐及午市堂食，但施加限制，最多一枱兩人，食肆入座人數設上限，最多為座位總數的五成。稍後公布詳情。

政府昨日已宣布，今日（30日）起，為方便有需要的市民，民政事務總署於午膳時間開放位於全港十八區的19間社區會堂／社區中心，在全日禁堂食措施實施期間，讓市民食用自攜午膳。

全日禁堂食被質疑為擾民之舉，民建聯今日已去信政務司司長張建宗，要求政府收回全日禁堂食措施，恢復早午市堂食，改為實施限制兩人一桌等的防疫措施。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日受訪時表示，目前醫院飯堂仍然開放給員工用膳，醫院飯堂在疫情初期已採取防感染控制措施，包括員工之間要坐開、向同一方向坐、進食時減少說話、枱與枱之間有屏風，至今未見有醫院員工在飯堂進食導致爆發。因此她建議政府不需要一刀切禁止堂食。

 

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