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【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）

環球政經 12:26 2020/07/30

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本港酷熱天氣已持續多日，差不多2個月未有颱風迫近本港，不過來到8月初香港或有機會打風了！

香港天文台預報：「一個廣闊低壓區會在未來數天於南海中北部逐漸發展，但其強度仍存在不確定性。」天文台指，與這個低壓區相關的大驟雨及狂風雷暴將影響南海北部及華南沿岸，該區風勢頗大。

各位市民周末出門記得帶遮，戶外工作的朋友尤其要小心！而雖然未知會否打得成風，但大驟雨及狂風雷暴，相信可為香港降降溫。

台灣中央氣象局的衛星雲圖，顯示一個廣闊低壓區在南海中北部發展。

香港天文台九天天氣預報：

7月31日
(五)		 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。
8月1日
(六)		 多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴。雨勢有時頗大。
8月2日
(日)		 多雲，間中有狂風大驟雨及幾陣雷暴。
8月3日
(一)		 多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。
8月4日
(二)		 多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。
8月5日
(三)		 大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
8月6日
(四)		 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
8月7日
(五)		 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
8月8日
(六)		 大致多雲，有幾陣驟雨。

香港天文台九天天氣預報

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