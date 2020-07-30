【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）

本港酷熱天氣已持續多日，差不多2個月未有颱風迫近本港，不過來到8月初香港或有機會打風了！

香港天文台預報：「一個廣闊低壓區會在未來數天於南海中北部逐漸發展，但其強度仍存在不確定性。」天文台指，與這個低壓區相關的大驟雨及狂風雷暴將影響南海北部及華南沿岸，該區風勢頗大。

各位市民周末出門記得帶遮，戶外工作的朋友尤其要小心！而雖然未知會否打得成風，但大驟雨及狂風雷暴，相信可為香港降降溫。

▲ 台灣中央氣象局的衛星雲圖，顯示一個廣闊低壓區在南海中北部發展。

香港天文台九天天氣預報：

7月31日

(五) 多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。 8月1日

(六) 多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴。雨勢有時頗大。 8月2日

(日) 多雲，間中有狂風大驟雨及幾陣雷暴。 8月3日

(一) 多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。 8月4日

(二) 多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。 8月5日

(三) 大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。 8月6日

(四) 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。 8月7日

(五) 短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。 8月8日

(六) 大致多雲，有幾陣驟雨。

▲ 香港天文台九天天氣預報

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