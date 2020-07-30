【天氣消息】南海低壓區或增強　天文台料周末狂風大驟雨（附九天天氣預報）

上一篇文章
終成世界第一？ Canalys：華為第二季手機銷售量超三星
本港酷熱天氣已持續多日，差不多2個月未有颱風迫近本港，不過來到8月初香港或有機會打風了！
香港天文台預報：「一個廣闊低壓區會在未來數天於南海中北部逐漸發展，但其強度仍存在不確定性。」天文台指，與這個低壓區相關的大驟雨及狂風雷暴將影響南海北部及華南沿岸，該區風勢頗大。
各位市民周末出門記得帶遮，戶外工作的朋友尤其要小心！而雖然未知會否打得成風，但大驟雨及狂風雷暴，相信可為香港降降溫。
香港天文台九天天氣預報：
|7月31日
(五)
|多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。
|8月1日
(六)
|多雲，有狂風驟雨及幾陣雷暴。雨勢有時頗大。
|8月2日
(日)
|多雲，間中有狂風大驟雨及幾陣雷暴。
|8月3日
(一)
|多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。
|8月4日
(二)
|多雲，間中有大驟雨及幾陣雷暴。
|8月5日
(三)
|大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。
|8月6日
(四)
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
|8月7日
(五)
|短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。
|8月8日
(六)
|大致多雲，有幾陣驟雨。
#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！