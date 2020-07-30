【美國疫情】白宮列21州疫情紅區 死亡人數突破15萬

▲ 美國的新冠肺炎疫情持續擴大，確診死亡人數突破15萬，白宮抗疫小組將21州列為疫情嚴峻的紅色區域。

美國的新冠肺炎疫情持續擴大，確診死亡人數突破15萬，超過442萬人確診。白宮抗疫小組的報告，將美國21州列為疫情嚴峻的紅色區域（red zone），更建議這些州份繼續執行強制戴口罩等防疫措施。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情數據，美國周三（29日）晚的新冠肺炎確診死亡人數已突破15萬，為全球確診死亡人數最高的國家，而第二高的巴西有約9萬人死，仍遠低於美國的死亡數字。

美國白宮抗疫小組在新一份工作報告中，指出德州、佛羅里達州、加利福尼亞州、南卡羅來納州等21個州屬疫情紅色區域，在過去7日內，平均每10萬人口就增加超過100宗病例，增幅反映疫情相當嚴峻。

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白宮負責協調疫情的官員伯克斯（Deborah Birx）早前表示，疫情熱點集中於南方的鄉村地區及各個都市，但目前病毒正向北傳播，警告較嚴峻地區的疫情如持續肆虐，將威脅疫情已受控的地區。

白宮抗疫小組更建議上述21州維持多項控疫措施，包括繼續強制民眾戴口罩、關閉酒吧等難以實施社交距離措施的公眾場所、鼓勵民眾改於戶外場所用餐、限制各場所的聚集人數及擴大檢測和隔離的範圍。

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責任編輯：何穎兒