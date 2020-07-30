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【虛擬銀行】WeLab Bank正式開業 憑WeLab Debit Card 消費可享8%現金回贈

即市財經 11:23 2020/07/30

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WeLab Bank宣布正式開業

WeLab Bank（匯立銀行）宣布正式開業，客戶於今日至8月底使用WeLab Debit Card 消費可享有8%現金回贈，符合現金回贈的消費金額上限為3000元，回贈將在優惠期完結後30工作天內存入核心賬戶。WeLab Bank 行政總裁謝學海表示，今季內主要繼續推廣品牌及WeLab Debit Card，料第四季再推出貸款服務。

匯立銀行亦推出定期存款產品GoSave，起存額低至10元；其定存利率取決於參加人數，參加人數愈多利率愈高，現時3個月定存年利率介乎1.1%至1.5%。同時，匯立銀行提供額外3%額外年利率獎賞，優惠只適用於優惠期內首1萬名客戶，上限5萬元。

謝學海表示，試業期間該行僅接受2000人申請成為客戶，最終申請人數超額10倍，形容是超額完成。另一方面，雖然客戶人數愈多愈好，但亦要視乎客戶黏性，才可為銀行貢獻利潤。他續指，集團多個業務均在3到5年達收支平衡，希望匯立銀行亦不例外。

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