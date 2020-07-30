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【Facebook】朱克伯格視中國為敵 稱抗中捍衛美國價值

環球政治 11:16 2020/07/30

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【Facebook】朱克伯格視中國為敵人 稱抗中捍衛美國價值

Facebook（fb）被質疑壟斷市場和權力過大，創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）以批評中國，作為辯護招數之一。他視中國為敵人，指抖音海外版TikTok是增長最快的應用程式，中國正輸出一個與美國截然不同的價值觀；而Facebook捍衛基本美國價值。

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4大科技巨頭Alphabet（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）周三（29日）出席美國國會的反壟斷聽證會，Facebook將焦點轉移到與中國的關係。

朱克伯格表示，fb是行業內改變世界的一部分，只有建立用戶認為有價值的東西時，才能成功。他稱，fb為美國價值觀而奮鬥，例如捍衛言論自由、民主、開放市場。

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朱克伯格續指，很多科技公司亦捍衛自身的價值觀，不能保證Facebook的價值觀會勝出。他以中國為例子，又點名提到TikTok，稱中國正建立自己的互聯網，重點輸出其與美國不同的價值觀到其他國家。

朱克伯格認為，當國會利用反壟斷法確保市場競爭力時，捍衛開放與公平的核心價值觀至為重要，令美國科技經濟成為全球力量。

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記者：韓羚

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