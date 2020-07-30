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【港股追蹤】「日本城」疫市銷售贏家　國際家居零售盈利増26％

股樓投資 11:17 2020/07/30

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經營連銷零售店「日本城」的國際家居零售（01373）公布，截至今年4月底止，純利增長26.8%至1.5億元；收入增長8.2%至25.4億元。派發末期息每股11港仙，連同中期息全年派16.5港仙，增長15%。

國際家居零售股價今日造好，截至11時，報2.27元，升5.1%，創52周新高。

集團旗下品牌包括日本城「JHC」、日本の家「Japan Home」、「123 by ELLA」、多來買「$MART」、生活提案「City Life」、日本城網購「JHC eshop」和易購點「EasyBuy」。在香港、新加坡、澳門、馬來西亞東部、柬埔寨、澳洲及越南合共經營378間店舖。

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收入增長主要來自擴闊產品組合並引入新的類別，通過引入零食以及個人和家庭護理用品等快速消費品的新產品類別，把握市場的機遇同時拓闊客戶群。

香港繼續是集團主要市場，佔總收入88.1%，儘管受社會事件及新冠肺炎影響，但集團通過產品多樣化、增強自家品牌及在香港市場以「123 by ELLA」和「多來買」品牌的驅動因素為收入增長提供了動力。年內香港市場的收入錄得持續增長，增長8.1%至22.4億元，而同店銷錄得4.6%的增長。

未來展望，集團在香港設立口罩工場，並在今年7月開始投產，推出自家品牌「SMILE 365」口罩，目標是提供穩定的本地優質口罩供應。

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為了進一步使產品類別多樣化，近年集團致力引入快速消費品，例如食品和個人護理用品，成功提高整體的銷售額，看到客戶對此類快速消耗產品的需求有增長趨勢以及市場發展潛力雄厚。

在店舖網絡發展方面，考慮到全港整體租金水平的調整漸趨普遍，以及香港特區政府逐步增加住宅供應，集團將繼續物色合適的地點開設新店，尤其是新發展的住宅地區以及新建的公營房屋，相信藉此能夠進一步鞏固我們在市場上的領先地位。

撰文 : 李兆明

純利 零售 家品 香港股票 國際家居零售（01373）

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