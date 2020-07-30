【美團股價】美團不再支援支付寶　王興：淘寶為什麽不支持微信支付？

▲ 內地傳媒引述美團點評創辦人王興在個人飯局，不諱言在支付寶、微信支付上，更支持微信支付。

美團點評 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 競爭升級，近日有用戶在使用美團App支付時發現，支付頁面不再顯示螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）旗下支付寶，而微信支付和Apple Pay則還在支付選擇列表上。內地傳媒報道，美團創辦人王興在個人飯局上回應指：「淘寶為什麽還不支持微信支付？微信支付的活躍用戶數比支付寶多，手續費也比支付寶低。」

美團用戶發現，在支付頁面美團月付和銀行卡支付佔據優先位置，而微信支付和Apple Pay還在支付選擇列表上。

這不是美團第一次取消支付寶支付，2016年、2018年亦有用戶反映美團點餐無法使用支付寶支付。

美團點評現為內地外賣配送、本地服務龍頭，阿里巴巴近年整合「餓了麼」、「口碑」為本地生活服務，兩者業務競爭加劇。

美團股價現升1.5‌%，報195.9元，成交額8.3億元。阿里巴巴現報247.4元，升1.8%。

微信支付由騰訊 （00700） 提供服務，騰訊現為美團單一最大股東，據年報資料，持有20.78%B類股份。

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