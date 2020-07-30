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【三星業績】三星芯片銷售強勁 第2季經營溢利賺逾2成

即市財經 10:23 2020/07/30

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記憶體芯片及智能手機收入按年下降6%至53萬億韓元（約3400億港元）

三星電子（韓：005930）於周四發布第二季業績，預計下半年對移動設備和消費電子產品的需求將逐步恢復，但受到疫情及競爭加劇影響，風險仍然存在。

截至今年4月至6月底，三星電子經營利潤預期集團預期，按年增長23%至8.1萬億韓元（約68.1億美元，約513億港元），主要因DRAM記憶體芯片價格上漲了13%。芯片需求主要來自數據中心，以認付在家辦公經濟模式及在線學習的需要，此外，顯示面板業務（Display Panel Business）亦錄得一次性增長帶動經營利潤上升。

記憶體芯片及智能手機收入按年下降6%至53萬億韓元（約3400億港元），淨利潤增長7%至5.6萬億韓元（約363億港元）。

芯片製造商SK Hynix（韓：000660）及美國公司Micron Technology Inc（MU.O）亦受惠於家辦公經濟模式趨勢下，芯片需求增加。

三星又預計，今年有望發布旗艦版Galaxy設備的最新版本及另一款可折疊手機。

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