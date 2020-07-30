11月美國選舉 （下） ：不論結果如何　中美局勢緊張都將持續

上星期提及我們會在三個層面上分析11月美國選舉結果對市場的影響，包括在以往經濟衰退時的選舉結果、共和黨或民主黨勝出對美股的影響、總統和參議院選舉結果分析。

先説在以往經濟衰退時的選舉結果。在過去48年，美國只有兩次是總統大選前半年出現經濟衰退，一次是1980年，而另一次是2008年。兩次的大選結果顯示出經濟衰退會使執政黨失去總統席位。現時的新冠肺炎已令美國在今年進入衰退，但若現時的衰退只為短暫性質，再加上經濟重啟持續，令美國的經濟動力加快，這確成為了特朗普選舉的一場及時雨。

其次，我們要分析的是兩黨當選對美股的表現。我們觀察了標普500和歷代政黨當選的關係。雖然通常為認為親市場的共和黨在總統選舉中勝出是對股市較為有利，但我們研究的數據顯示，在3個月的短期來看是對的，但放遠目光至24個月的長期回報來看，民主黨勝出後的標普500平均回報遠勝共和黨（數據請參看7月20號發表的《CIO市場透視》）。

最後的是總統和參議院選舉結果分析。無論是維持現狀、民主黨取得壓倒性勝利（贏得總統職位並控制眾議院和參議院）或是民主黨取得總統之職而共和黨得到參議院，三個情況的結果雖在大部份的施政各有不同，但對中美關係的立場卻是共通的。兩黨對華均會採取同樣的立場，只是強硬的程度略有不同，中美緊張局勢將持續。