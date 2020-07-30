  • 35°C
香港時間 : 2020730日 (四) 13:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為風暴】高通華為達長期專利協議　港手機設備股掦瑞聲升逾4%

即市財經 12:20 2020/07/30

分享：

按照美國法例，高通不能向華為出售晶片，但可以收取專利權費。

高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議，將成為華為5G手機和網絡設備的主要供應商，加上華為第二季手機出貨量首次超越三星，成為全球最大智能手機廠商。

華為概念股今早造好，瑞聲 （02018） 現升4.4%，報61.3元。比亞迪電子 （00285） 升2.3%，報26.6元；舜宇 （02382） 半日升1.8%，午收148元；中興 （00763） 升1%，報23.35元。

高通表示，與華為就專利爭拗達成和解協議，預期第四季可得到18億美元（約140億港元）款項。按照美國法例，高通不能向華為出售晶片，但可以收取專利權費。

不過，高通預期，本季5G手機出貨量將按年下跌15%，因部份客戶推遲5G手機發布，預計non-GAAP每股盈利將下降0.25美元。高通料2020年將有1.75億至2.25億部5G手機出貨。

高通周三盤後股價升11.6%，報103.83元，飈至歷史新高。

相關文章：

【美股焦點】高通與華為和解並續供貨華為 一文看清焦點美股業績

【三星業績】三星芯片銷售強勁 第2季經營溢利賺逾2成

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

香港股票 5G 高通（Qualcomm，美：QCOM） 華為 專利 手機設備股 晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）