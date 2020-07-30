【華為風暴】高通華為達長期專利協議　港手機設備股掦瑞聲升逾4%

▲ 按照美國法例，高通不能向華為出售晶片，但可以收取專利權費。

高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議，將成為華為5G手機和網絡設備的主要供應商，加上華為第二季手機出貨量首次超越三星，成為全球最大智能手機廠商。

華為概念股今早造好，瑞聲 （02018） 現升4.4%，報61.3元。比亞迪電子 （00285） 升2.3%，報26.6元；舜宇 （02382） 半日升1.8%，午收148元；中興 （00763） 升1%，報23.35元。

高通表示，與華為就專利爭拗達成和解協議，預期第四季可得到18億美元（約140億港元）款項。按照美國法例，高通不能向華為出售晶片，但可以收取專利權費。

不過，高通預期，本季5G手機出貨量將按年下跌15%，因部份客戶推遲5G手機發布，預計non-GAAP每股盈利將下降0.25美元。高通料2020年將有1.75億至2.25億部5G手機出貨。

高通周三盤後股價升11.6%，報103.83元，飈至歷史新高。

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