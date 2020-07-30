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【渣打股價】渣打據報重啟裁員計劃涉數百人 洪丕正：不評論傳聞（第二版）

即市財經 17:01 2020/07/30

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【渣打股價】渣打據報重啟裁員計劃　涉數百人

渣打 （02888） 將於中午公布業績，據報道，渣打即將開始新一輪裁員，重啟新冠肺炎疫情開始時暫停的裁員措施，加入德銀、滙豐 （00005） 的行列。大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正於業績記者會上表示不評論傳聞，但強調集團會投資於具增長潛力的地區及業務，計劃未來數年於早前成立的大灣區中心聘請1600人。

渣打香港區行政總裁禤惠儀亦指，渣打香港區員工數目過去數年一直維持穩定，保持在約6000人，現時亦正聘請員工。

渣打今日跌1.9%，收報41.8元。

彭博引述知情人士報道，渣打擬定了數百人的裁員名單，作為成本削減計劃的一部分。知情人士稱，這次裁員影響的地區可能包括倫敦、紐約和新加坡。

渣打擁有約8.5萬名員工，渣打表示，裁員並非受到新冠疫情影響。

渣打於新冠疫情爆發初期暫停裁員行動，表示由於疫情不打算採取任何裁員措施。

滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上月發內部電郵表示，有意恢復早前因疫情而擱置的裁員計劃，預料將全球裁員3.5萬人；德銀此前亦結束了暫停解僱員工。

（第二版：更新渣打管理層評論及收市股價）

【渣打業績】渣打今午放榜 料聚焦經濟前景、信貸成本

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 裁員 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 新冠肺炎

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【業績】渣打上半年基本溢利跌25%勝預期 午後曾抽升3%惟收市倒跌（第二版）
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