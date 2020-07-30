【港股市況】恒指黑期升約90點　道指期貨跌35點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指升160點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約129點，恒指料開報25012元。

【09︰00】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

【08︰53】恒指黑期升約90點，報24942點；道指期貨跌35點，報26405點。

【08︰40】康希諾生物 （06185） 公布，已完成向詢價對象進行初步詢價，將按發行價格每股A股209.71元人民幣，發行2480萬股A股，在上交所科創板上市。

康希諾生物A股發行價209.71元人民幣 較港收市價折讓近5.7%

【08︰20】萬達酒店 （00169） 公布，出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌。

萬達酒店售芝加哥物業項目權益 涉近21億元

【08︰00】渣打 （02888） 將於中午收市後公布上半年業績，預期市場關注重點料會落在管理層對環球經濟前景看法、信貸成本等議題上。綜合彭博數據，市場預期渣打第二季基本稅前盈利中位數為5.46億美元。

【渣打業績】渣打今午放榜 料聚焦經濟前景、信貸成本

【08︰00】百威亞太 （01876） 公布上半年業績，股權持有人應佔溢利為1.85億（美元‧下同），按年減少69%，不派中期息。

【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元 不派中期息

【07︰30】道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

港股ADR收報25012點，升129點或0.5%。恒指夜期升35點，收報24914點，成交7180張。

道指升160點港股ADR升129點 美滙指數跌近0.5%

【06︰45】今晨港元兌美元再觸及7.75強方兌換保證，金管局在美股收市後入市承接美元沽盤，向銀行體系注資31億港元，銀行體系結餘將增至1834億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資31億港元 一文看清金管局接美元

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責任編輯：梁浩碩