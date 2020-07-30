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【港股市況】恒指升幅收窄至約50點　友邦逆市跌逾1%（不斷更新）

即市財經 10:16 2020/07/30

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港股市況不斷更新

美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指升160點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約129點，恒指料開報25012元。

【中美角力】白宮顧問：擬提供財政誘因　助美企將亞洲製造業務遷往拉丁美洲

【10︰14】本港地產股向好，其中新世界 （00017） 升逾3%；恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾1%。

【10︰00】重磅藍籌股友邦 （01299） 逆市跌1.2%，拖累大市升勢。

【09︰56】港股升幅收窄至不足50點。恒指升49點，報24932點。

【09︰52】華為概念股今早向上，舜宇  （02382） 升逾1%；中興  （00763） 、瑞聲  （02018） 升0.6%。高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議。高通指出，已與華為簽署了一項長期專利協議，將成為華為5G手機和網絡設備的主要供應商。

高通與華為達成長期專利協議　手機設備股掦

【09︰52】萬達酒店  （00169） 出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌後升逾77%，高見0.47元。

【09︰50】百威亞太 （01876） 績後造好，股價升逾9%，高見28.1元。

【09︰49】康希諾生物 （06185） 升逾7%高見270元。康希諾公布，已完成向詢價對象進行初步詢價，將按發行價格每股A股209.71元人民幣，發行2480萬股A股。

【09︰45】ATM 向上，阿里巴巴 （09988） 升逾1%， 騰訊 （00700） 升0.6%；美團點評 （03690） 升逾1%。

【09︰40】日本城母企國際家居零售  （01373） 績後升近7%。截至今年4月底全年，國際家居零售純利增26.8%至1.5億元，末期息增22.2%至每股11仙，連同中期息5.5仙，全年股息合共16.5仙，按年增15.4%。

【零售業績】日本城母企績後升近7%　全年多賺逾26%息11仙 7月起生產自家口罩「SMILE 365」

【09︰33】759阿信屋母企CEC國際  （00759） 績後升逾7%，高見0.95元。CEC國際截至今年4月底止，全年扭虧為盈，錄得純利1234.9萬元，去年同期則蝕952.1萬元。

【疫情贏家】759阿信屋母企5年來首賺錢　開市彈升11%

【09︰29】渣打 （02888） 高開近0.4%。渣打將於中午公布業績，據報道，渣打即將開始新一輪裁員，涉及數百人。

【渣打股價】渣打據報重啟裁員計劃　涉數百人

【09︰20】恒指開報24979點，升96點。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 升1%。

【09︰14】即月期指開報24967點，升88點或近0.4%。

【09︰00】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

【08︰53】恒指黑期升約90點，報24942點；道指期貨跌35點，報26405點。

【08︰40】康希諾生物  （06185）  公布，已完成向詢價對象進行初步詢價，將按發行價格每股A股209.71元人民幣，發行2480萬股A股，在上交所科創板上市。

康希諾生物A股發行價209.71元人民幣　較港收市價折讓近5.7%

【08︰20】萬達酒店  （00169）  公布，出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌。

萬達酒店售芝加哥物業項目權益　涉近21億元

【08︰00】渣打  （02888）  將於中午收市後公布上半年業績，預期市場關注重點料會落在管理層對環球經濟前景看法、信貸成本等議題上。綜合彭博數據，市場預期渣打第二季基本稅前盈利中位數為5.46億美元。

【渣打業績】渣打今午放榜 料聚焦經濟前景、信貸成本

【08︰00】百威亞太  （01876）  公布上半年業績，股權持有人應佔溢利為1.85億（美元‧下同），按年減少69%，不派中期息。

【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元　不派中期息

【07︰30】道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

港股ADR收報25012點，升129點或0.5%。恒指夜期升35點，收報24914點，成交7180張。

道指升160點港股ADR升129點　美滙指數跌近0.5%

【06︰45】今晨港元兌美元再觸及7.75強方兌換保證，金管局在美股收市後入市承接美元沽盤，向銀行體系注資31億港元，銀行體系結餘將增至1834億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資31億港元　一文看清金管局接美元

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 長實集團（01113） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 友邦保險（01299） 美團點評－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 國際家居零售（01373）

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