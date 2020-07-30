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【恒指夜期】美國選戰風雲道指跌逾400點　夜期急跌172點（不斷更新）

即市財經 22:15 2020/07/30

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港股市況不斷更新

期指結算日一如預期，下半日乏力，全日跌172點，收報24710點。資金來港，市場預期是IPO因素，政治市氣氛籠罩，港股短綫先整固。

多名報名參選立法會的民主派人士遭選舉主任DQ，有機會增添中美角力升溫風險。

焦點新聞：

美股消息不斷更新

【美息不變】金管局：港元4月來30次觸強方　累吸1090億元

【中美角力】白宮顧問：擬提供財政誘因　助美企將亞洲製造業務遷往拉丁美洲

【MPF】駿隆：7月強積金人均暫賺約9596元　年初至今人均轉賺4214元

【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄913億 超購近154倍

即市走勢：

【22：12】夜期急挫172點，報24463點，低水248點。

【21：41】道指跌387點，金價跌0.4%，夜期跌30點。

【21：30】美國GDP數據欠佳，美股開市走低；恒指夜期報24606點，跌29點，低水105點。

【21：15】特朗普建議推遲大選。

【20：50】彭博社報道，中石油  （00857）  母企中國石油天然氣集團正在洽購英國石油公司（BP）在阿曼（Oman）一座主要天然氣田權益。中國石油集團正與BP就收購Khazzan天然氣田10%的權益進行深入磋商，交易金額可能達到15億美元（約116億港元）。

中石油母企傳斥資116億 洽購英國石油阿曼天然氣田10%權益

【20：48】夜期跌5點，報24630點，低水81點。

【20：08】I.T首財季料轉虧 港澳同店銷售跌49%

【零售寒冬】I.T首財季料轉虧 港澳同店銷售跌49%

【20：06】夜期報24647點，升12點，低水64點。

【19：32】夜期跌幅收窄至7點，低水83點。

【19︰30】信達生物  （01801）  披露，集團首款上市的新藥「達伯舒」（信迪利單抗注射液）上季銷售收入約為5億人民幣。

信達生物抗癌藥「達伯舒」半年銷售9億人幣 勢超去年10億銷售

【18︰50】恒指夜期跌31點，低水107點。

【18︰48】金管局今午注資15.5億港元，銀行體系結餘將增至1849億元。

金管局事隔三周再入市 上商林俊泓：資金流入為螞蟻IPO做準備

【18︰00】多名報名參選立法會的民主派人士遭選舉主任DQ，後市需留意中美角力會否再升溫。恒指夜期報24629點，跌6點，低水82點。

【16︰58】恒指黑期延續跌勢，跌約90點，報24604點。

美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指升160點。恒指開報24979點，升96點，半日走勢反覆向上，大市曾升逾300點，惟午後港股倒跌，25000點關口得而復失。

【16︰30】恒指期結，8月期指收報24635點，跌220點，低水76點；7月期指收報24967點。

【16︰10】恒指收報24710點，倒跌172點，50天綫失而復得。國指收報10097點，跌87點。主板成交1284億元。友邦 （01299） 、國壽 （02628） 分別跌逾2%。阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 逆市向上，升0.7%及1%。

【16︰00】恒指U盤前跌167點，報24715點。

【15︰45】港股跌勢略為喘定，恒指跌幅收窄至185點，報24698點，險守50天綫。

【15︰40】大市最新跌234點，報24648點，穿50天綫（約24674點）。

【15︰36】騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 倒跌逾1%，滙豐 （00005） 轉跌0.4%；友邦 （01299） 跌近3%。

【15︰32】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌約180點。

【15︰30】港股尾市跌幅擴大至逾200點，報24669點，跌214點。

【15︰28】恒大 （03333） 升近1%。消息指恒大考慮在香港就20億美元物業管理業務進行IPO。

【新股IPO】中國恒大傳明年分拆物管業務香港上市 最多籌155億

【15︰25】中資金融股隨內地股市下跌，國壽 （02628） 太保 （02601） 跌逾2%；平保 （02318） 、財險 （02328） 跌逾1%。

【15︰20】港股跌近200點，跌穿24700點水平，恒指跌190點，報24693點。

【15︰16】大市跌幅擴大至160點，恒指最新跌約160點，跌至約24700點水平。

【15︰06】恒指跌近130點，滙豐 （00005） 升幅收窄至0.6%；騰訊 （00700） 跌0.7%；港交所 （00388） 跌0.4%；友邦 （01299） 跌2.5%；中移動 （00941） 跌0.5%。

【15︰00】上證全日跌0.2%；深證跌0.6%；創業板指跌0.7%。

【14︰32】大市跌幅擴大至近100點，恒指跌91點，報24793點。友邦 （01299） 跌幅擴至逾2%；騰訊 （00700） 跌近0.3%。

【14︰26】港股倒跌，恒指跌33點，報24850點。騰訊 （00700） 轉跌0.2%。港交所 （00388） 轉跌0.1%。

【14︰24】內地股市午後向下，上證跌0.02%，深證跌0.5%；創業板指跌0.7%。

【14︰21】港股升約20點，至24900點水平。

【14︰16】騰訊 （00700） 升幅全消，暫無升跌。

【14︰14】大市升幅收窄至約110點，報24996點，未能企穩25000關。

【14︰02】瑞聲 （02018） 升逾4%，高見61.6元；舜宇 （02382） 升逾1%。

【13︰45】滙豐 （00005） 午後一度升2%，高見36.65元，最新升36.4元，升1.8%。 

【13︰19】大市午後升勢回順，恒指升幅收窄至不足200點。恒指最新報25073點，升190點。

【13︰14】平安好醫生 （01833） 升逾6%，破頂高見131.8元；阿里健康 （00241） 升逾4%。

【13︰09】美團點評 （03690） 升幅擴大至逾3%，上試200元，高見199.8元。

【13︰05】恒隆地產  （00101） 績後升近2%。恒隆地產上半年基本純利按年跌11%至19.89億元，應佔物業之公允價值淨虧損45.26億元，令集團錄得虧損，淨虧損25.37億元。集團維持中期息0.17元。

【藍籌業績】恒隆上半年基本純利跌11%息維持0.17元　武漢恒隆廣場年底竣工

【13︰02】恒指午後初段升約230點，報25115點。

【13︰02】渣打 （02888） 績後升逾3%。渣打公布半年業績，反映核心經營情況的除稅前基本溢利跌25%至19.55億美元，而計及一次性項目的除稅前法定溢利則跌33%至16.27億美元。

【業績】渣打上半年基本溢利跌25%符預期

渣打香港上半年減值大增3.5倍 除稅前基本溢利倒退19%

【12︰00】恒指半日升260點，中午收報25143點，重上25000點。國指半日升50點，中午收報10235點。主板成交646億元。康希諾生物 （06185） 續升近一成。傳放寬早午市堂食，本地餐飲股造好，大家樂 （00341） 、大快活 （00052） 升3%，太興 （06811） 升逾半成。

【11︰44】大家樂 （00341） 升逾3%；大快活 （00052） 升逾2%。太興 （06811） 升半成。消息指政府考慮明日起恢復食肆早、午市堂食，下午6時前可堂食，每枱限兩人。

【11︰43】大市升幅擴至逾300點，升至25200點水平。

【11︰30】內地股市個別發展，上證半日升近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌0.01%。

【11︰21】汽車股造好，吉利 （00175） 升3%；華晨中國 （01114） 升半成；廣汽 （02238） 升一成；比亞迪 （01211） 升逾0.6%。

【11︰20】港股升幅擴大至250點，企25100點水平。

【11︰15】理想汽車將於納斯達克掛牌上市，消息指ADS定價在每股11.50美元，基石投資者之一美團點評 （03690） 升逾2%。

【美團股價】美團不再支援支付寶　王興：淘寶為什麽不支持微信支付？

【新股IPO】理想汽車引美團、字節跳動為基石投資者

【11︰11】大市維持約200點升幅，於25100點水平爭持。

【11︰10】新高教 （02001） 升近6%，高見5.53元。集團宣布，斥資1.5億元人民幣增持廣西學校股權。

【10︰53】重磅藍籌騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 分別升逾1%，其中滙豐重上36元水平；港交所 （00388） 升近2%。

【10︰52】大市升幅擴大至逾200點，恒指報25088點，升205點。

【10︰30】恒指升約120點，觸25000點關口。

【10︰25】石四藥  （02005） 升6%。石四藥宣布，正考慮可能將其原料藥及醫用材料之整合平台分拆，並於中國內地一間認可證券交易所獨立上市。

【新股IPO】石四藥擬分拆內地上市　周四股價升9.7%

【10︰23】華興港口  （01990） 曾升2成，高見2.54元。華興港口公布，獲獨立第三方深圳上市公司珠海港（深：000507）提出自願性有條件全面要約，每股現金作價2.597元，較停牌前溢價23.67%。

【私有化】華興港口獲溢價兩成提私有化　股價現升17%

【10︰21】小米  （01810） 升2%。小米昨日宣布，原中興  （00763）  終端事業部CEO曾學忠加入小米，擔任小米集團副總裁兼手機部總裁，負責手機產品的研發和供應鏈等業務，向小米董事長雷軍匯報。

【10︰14】本港地產股向好，其中新世界 （00017） 升逾3%；恒地 （00012） 、新地 （00016） 、信置 （00083） 、長實 （01113） 升逾1%。聯儲局維持利率不變。

【10︰00】重磅藍籌股友邦 （01299） 逆市跌1.2%，拖累大市升勢。

【09︰56】港股升幅收窄至不足50點。恒指升49點，報24932點。

【09︰52】華為概念股今早向上，舜宇  （02382） 升逾1%；中興  （00763） 、瑞聲  （02018） 升0.6%。高通收市後宣布與華為達成長期的專利協議。高通指出，已與華為簽署了一項長期專利協議，將成為華為5G手機和網絡設備的主要供應商。

高通與華為達成長期專利協議　手機設備股掦

【09︰52】萬達酒店  （00169） 出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌後升逾77%，高見0.47元。

【09︰50】百威亞太 （01876） 績後造好，股價升逾9%，高見28.1元。

【09︰49】康希諾生物 （06185） 升逾7%高見270元。康希諾公布，已完成向詢價對象進行初步詢價，將按發行價格每股A股209.71元人民幣，發行2480萬股A股。

【09︰45】ATM 向上，阿里巴巴 （09988） 升逾1%， 騰訊 （00700） 升0.6%；美團點評 （03690） 升逾1%。

【09︰40】日本城母企國際家居零售  （01373） 績後升近7%。截至今年4月底全年，國際家居零售純利增26.8%至1.5億元，末期息增22.2%至每股11仙，連同中期息5.5仙，全年股息合共16.5仙，按年增15.4%。

【零售業績】日本城母企績後升近7%　全年多賺逾26%息11仙 7月起生產自家口罩「SMILE 365」

【09︰33】759阿信屋母企CEC國際  （00759） 績後升逾7%，高見0.95元。CEC國際截至今年4月底止，全年扭虧為盈，錄得純利1234.9萬元，去年同期則蝕952.1萬元。

【疫情贏家】759阿信屋母企5年來首賺錢　開市彈升11%

【09︰29】渣打 （02888） 高開近0.4%。渣打將於中午公布業績，據報道，渣打即將開始新一輪裁員，涉及數百人。

【渣打股價】渣打據報重啟裁員計劃　涉數百人

【09︰20】恒指開報24979點，升96點。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 升1%。

【09︰14】即月期指開報24967點，升88點或近0.4%。

【09︰00】人行開展500億元人民幣逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

【08︰53】恒指黑期升約90點，報24942點；道指期貨跌35點，報26405點。

【08︰40】康希諾生物  （06185）  公布，已完成向詢價對象進行初步詢價，將按發行價格每股A股209.71元人民幣，發行2480萬股A股，在上交所科創板上市。

康希諾生物A股發行價209.71元人民幣　較港收市價折讓近5.7%

【08︰20】萬達酒店  （00169）  公布，出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌。

萬達酒店售芝加哥物業項目權益　涉近21億元

【08︰00】渣打  （02888）  將於中午收市後公布上半年業績，預期市場關注重點料會落在管理層對環球經濟前景看法、信貸成本等議題上。綜合彭博數據，市場預期渣打第二季基本稅前盈利中位數為5.46億美元。

【渣打業績】渣打今午放榜 料聚焦經濟前景、信貸成本

【08︰00】百威亞太  （01876）  公布上半年業績，股權持有人應佔溢利為1.85億（美元‧下同），按年減少69%，不派中期息。

【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元　不派中期息

【07︰30】道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

港股ADR收報25012點，升129點或0.5%。恒指夜期升35點，收報24914點，成交7180張。

道指升160點港股ADR升129點　美滙指數跌近0.5%

【06︰45】今晨港元兌美元再觸及7.75強方兌換保證，金管局在美股收市後入市承接美元沽盤，向銀行體系注資31億港元，銀行體系結餘將增至1834億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資31億港元　一文看清金管局接美元

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責任編輯：梁浩碩

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