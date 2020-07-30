  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (四) 16:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【王健林賣產】萬達酒店售芝加哥物業曾飈近9成　內媒：王健林清倉海外地產

即市財經 16:13 2020/07/30

分享：

萬達酒店售芝加哥物業項目權益，內媒指出，王健林已清倉海外物業。

萬達酒店 （00169） 公布，萬達酒店出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌。萬達酒店股價復牌後曾飈升近9成，高見0.5元，其後升幅收窄，最終收報0.33元，升24.5%，成交3647萬元。內地傳媒統計，隨著芝加哥項目的出售，「中國前首富」王健林已經把海外的地產資產全部售出。

萬達酒店公布，於7月24日收市後，公司非全資附屬公司Wanda Chicago Real Estate， LLC與買方Magellan Parcel C/D LLC訂立協議，以代價2.7億美元出售Parcel C LLC股東權益的90%。

Parcel C LLC擁有稱為Vista Tower的該土地。Parcel C LLC擁有並正完成芝加哥物業項目。

根據協議，於6月30日的公司間貸款（即Parcel C LLC應付賣方的貸款）2.4億美元（相當於約近19億港元）將償還予賣方。

出售事項預期產生收益約9400萬港元，所得款項淨額以及公司間貸款償款將由公司與萬達香港按其各自分別於芝加哥物業項目的60%及40%股權按比例分佔。集團應佔60%的款項3.07億美元，將由集團用於償還應付萬達香港的貸款及利息。

相關文章：

【富翁變負翁】王健林「消失」近百日、負債4386億元　萬達酒店反升9%

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

香港股票 萬達酒店發展（00169）

上一篇文章

【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍

下一篇文章

【華為風暴】高通華為達長期專利協議　高通盤前大漲一成創新高（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周