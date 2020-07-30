【王健林賣產】萬達酒店售芝加哥物業曾飈近9成　內媒：王健林清倉海外地產

▲ 萬達酒店售芝加哥物業項目權益，內媒指出，王健林已清倉海外物業。

萬達酒店 （00169） 公布，萬達酒店出售於芝加哥物業項目權益，涉2.7億美元（20.93億港元），股份今早復牌。萬達酒店股價復牌後曾飈升近9成，高見0.5元，其後升幅收窄，最終收報0.33元，升24.5%，成交3647萬元。內地傳媒統計，隨著芝加哥項目的出售，「中國前首富」王健林已經把海外的地產資產全部售出。

萬達酒店公布，於7月24日收市後，公司非全資附屬公司Wanda Chicago Real Estate， LLC與買方Magellan Parcel C/D LLC訂立協議，以代價2.7億美元出售Parcel C LLC股東權益的90%。

Parcel C LLC擁有稱為Vista Tower的該土地。Parcel C LLC擁有並正完成芝加哥物業項目。

根據協議，於6月30日的公司間貸款（即Parcel C LLC應付賣方的貸款）2.4億美元（相當於約近19億港元）將償還予賣方。

出售事項預期產生收益約9400萬港元，所得款項淨額以及公司間貸款償款將由公司與萬達香港按其各自分別於芝加哥物業項目的60%及40%股權按比例分佔。集團應佔60%的款項3.07億美元，將由集團用於償還應付萬達香港的貸款及利息。

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責任編輯：梁浩碩