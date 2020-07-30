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【百威業績】百威亞太績後升近6%　半年少賺69%至1.85億美元

即市財經 09:23 2020/07/30

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【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元　不派中期息

百威亞太 （01876） 公布上半年業績，百威亞太上半年股權持有人應佔溢利為1.85億（美元‧下同），按年減少69%，股權持有人應佔正常化溢利由6.5億元減少至2.2億元，按年減少65.9%，每股盈利1.4美分，不派中期息。

百威亞太績後高開5.9%，開報27元。

期內，收入下跌23.5%至25.75億元，單計第2季收入下跌 10.2%。上半年總銷量按年減少22.2%，於第2季則按年減少6.1%。銷售成本減少19.5%，每百升銷售成本增加3.4%。

當中，中國收入上半年下跌23.3%，第2季收入跌4.6%。百威亞太表示，雖然業務上半年受到新冠肺炎疫情影響，但第2季已顯著改善，尤其是在中國。於4月宣布銷量下跌17%後，5月及6月在中國均錄得中個位數銷量增長，並於6月錄得其在中國銷售歷史上最高的單月銷量。

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責任編輯：梁浩碩

香港股票 業績公布 每股盈利 百威亞太（01876） 中國 新冠肺炎
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