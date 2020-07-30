【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元 CEO：下半年向好惟疫情存變數（第二版）

▲ 【百威業績】百威亞太半年少賺69%至1.85億美元 不派中期息

百威亞太 （01876） 公布上半年業績，百威亞太上半年股權持有人應佔溢利為1.85億（美元‧下同），按年減少69%，股權持有人應佔正常化溢利由6.5億元減少至2.2億元，按年減少65.9%，每股盈利1.4美分，不派中期息。

主席兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，中國銷售渠道現強勁反彈，集團的市場份額將持續增加，相信下半年表現令人鼓舞，惟疫情變數多，難以提供預測數字。

百威亞太績後高開5.9%，開報27元，早段曾高見28.1元，其後升勢回順，中午收報26.9元，升5.5%，成交6.6億元。

期內，收入下跌23.5%至25.75億元，單計第2季收入下跌 10.2%。上半年總銷量按年減少22.2%，於第2季則按年減少6.1%。銷售成本減少19.5%，每百升銷售成本增加3.4%。

當中，中國收入上半年下跌23.3%，第2季收入跌4.6%。百威亞太表示，雖然業務上半年受到新冠肺炎疫情影響，但第2季已顯著改善，尤其是在中國。於4月宣布銷量下跌17%後，5月及6月在中國均錄得中個位數銷量增長，並於6月錄得其在中國銷售歷史上最高的單月銷量。

楊克：中國高端市場仍有巨大發展空間

楊克表示，雖然中國6月銷量創新高，但其他地區業績拖累上季整體表現，特別是印度疫情較遲蔓延，並採取嚴厲的封城措施，現時仍有部份未解封，故銷量大受影響。

他又指，未來會繼續專注發展高端產品，中國目前超高端啤酒的市場佔比僅約16%，相較韓國的25%以及歐美等發達國家的40%仍有一定差距，故集團於中國高端啤酒市場有很遠的路要走。

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責任編輯：梁浩碩