▲ 道指升160點港股ADR升129點 美滙指數跌近0.5%

道指升160點

美股反覆向上，聯儲局維持利率不變，主席鮑威爾承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多財政政策，道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

港股ADR升129點

港股ADR收報25012點，升129點或0.5%。恒指夜期升35點，收報24914點，成交7180張。

紐約期油升0.6%

原油價格上升，美國上周原油庫存減少1060萬桶，減幅為過去12月以來最大，紐約期油收報41.27美元，升0.23元或0.6%。布蘭特期油收報43.75美元，升0.53美元或1.2%。

美滙指數跌近0.5%

市場預期聯儲局未來數年將繼續推行超寬鬆貨幣政策，美滙指數跌近0.5%，報93.26。歐元兌美元報1.1788；美元兌日圓跌穿105，報104.98。

美國10年期債息報0.57厘。

紐約期金升0.5%

金價續升，紐約期金收報1953.4美元，升8.8美元或0.5%，現貨金1968美元水平。

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責任編輯：梁浩碩