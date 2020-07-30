【美股收市】鮑威爾促財策加碼谷經濟 道指漲160點 美元再挫

聯儲局維持利率不變，預期公共衛生危機對中期經濟構成相當大風險，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）承諾動用一切可用工具力撐經濟，並強調需要更多的財政政策。議息聲明「鴿味」濃，美股反覆向上，美滙指數則創逾2年新低，金價又破頂。

道指收報26539點，升160點或0.6%；標指收報3258點，升40點或1.2%；納指收報10542點，升140點或1.4%。

鮑威爾指出，實現經濟復甦需要很長的時間，美國還需要更多的財政政策 ; 預期未來一段時間內不會取消聯儲局的刺激措施，甚至沒有考慮恢復加息，但目前未有考慮購買股票。

市場關注Alphabet（美：GOOGL）、facebook（美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）及蘋果（美：AAPL）4大科技巨頭的反壟斷國會聽證會。相關股份普遍做好，蘋果漲1.9%；Facebook升1.4%；Alphabet和亞馬遜升逾1%。

作供以視頻形式進行。蘋果行政總裁庫克表明，蘋果商店每個程式上綫前也會被檢視，但有公開透明守則，一視同仁。FACEBOOK創辦人朱克伯格重申，沒有意圖仲裁內容真確性，但內容若帶來即時危害，會加以禁止。

亞馬遜創辦人貝索斯被問及個人數據是否可牟利時，指已有政策防範個別賣家的數據，被用作與亞馬遜的自家品牌構成競爭，但難以確保政策不會被違反。谷歌行政總裁皮查伊強調，收集個人數據，是要使用家有更好用戶體驗。

焦點股方面，柯達（美：KODK）日前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產。柯達延續昨日升勢，開市後高見60美元，最多飈近7倍 ，曾多次觸發熔斷 ; 不過，股價異常波動，尾市報33.2美元，仍漲逾318%。

儲局貨幣政策續寬鬆，美元受壓 ; 美滙指數見逾2年新低，尾市報93.29點，跌0.4%。金價周三續揚，紐約8月期金收報1953.4美元，升0.5%，再創收市新高。

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