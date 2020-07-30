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【著數優惠】疫情下重振消費有乜計﹖ 牛奶公司推獎賞計劃「yuu」  1蚊賺1分

理財智慧 02:22 2020/07/30

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新冠肺炎全方位打擊本港經濟，本港零售及餐飲業所受的衝擊更大，為力谷消費，企業各出奇謀。亞洲著名零售集團牛奶公司（Dairy Farm）聯同其母公司怡和集團旗下食肆，於今天（7月30日）開始推出香港最大型獎賞計劃「yuu」，計劃連結超過10個品牌、逾2,000家商店食肆，用戶於以上零售及餐飲網絡消費後，就即可賺取積分，再可以用積分換領優惠，從而刺激消費。

yuu為香港最大型獎賞計劃

是次參與「yuu」獎賞計劃的品牌涵蓋食品及日用品零售、便利店、美健產品零售店、家居用品店及大小餐廳，包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place、3hree6ixty、Oliver’s the Delicatessen、肯德基、必勝客及PHD薄餅博士，都是港人熟悉的品牌，也有不少陪伴港人成長的品牌。

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以上品牌於本港設有逾2,000間店舖，可見是次獎賞計劃涵蓋的商戶規模甚大，也成全香港最具規模的電子積分奬賞計劃。是次計劃毋須實體咭，新用戶只需在Apple 或 Android的智能電話免費下載「yuu」應用程式，註冊成為會員。每次在以上商戶消費後可即時賺取積分，每1元可以賺到1分，賺取積分方法十分簡單，積分結餘更會透過應用程式在交易後即時更新。計劃更設有積分分享功能，名隨時向親友轉贈積分，增加互動性。

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除利用智能電話免費下載yuu應用程式外，用戶也於任何一間惠康、萬寧、7-11或IKEA，以手機號碼及八達通申請為「yuu」會員。又或者可透過微信系統內的「yuu微信小程序」申請成會員。此外，牛奶公司今次與恒生銀行破天荒攜手推出「yuu enJoy信用咭」，用戶以yuu enJoy咭在不同商戶購物，可賺取更多倍數的積分，如在惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、Market Place by Jasons、MarketPlace、3hree6ixty、Oliver’s the Delicatessen、Jason’s ichiba、惠康為你送、Market Place Delivers可賺取3倍積分。如在肯德基、必勝客以及PHD薄餅博士等食肆用餐，更可賺取4倍積分。

「yuu」應用程式介面簡單易用

「yuu」應用程式也為用戶提供一系列兌換奬賞，如以400分於肯德基換領一個葡撻；以700分於萬寧換領一包濕紙巾；以2,000分於7-11換領10粒魚蛋；以2,500分於PHD換領一個夏威夷薄餅等。

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yuu獎賞計劃市務推廣總監黃健邦表示，據公司進行的市場調查，過去6個月有93%的港人至少加入了一項獎賞計劃，其中有76%的人有兌換過獎賞，當中更有81%人認為促使他們加入獎賞計劃的最大動力，就是可以幫他們「慳錢」。他表示，是次參與「yuu」獎賞計劃的品牌有逾2,000間店舖，每日處理達1,700萬個交易，估計今年會有逾百萬人下戴yuu應用程式。他又指，用戶參加「yuu」獎賞計劃後，積分有效期為3年。

部分參與yuu獎賞計劃的品牌已有獨立的獎賞計劃，如萬寧有積分換領計劃，惠康、Market Place by Jasons等超市也有參與八達通日日賞計劃。「yuu」推出後，萬寧的會員可以將舊有的積分全數轉入「yuu」。而「八達通日日賞計劃」也將逐步終止，會員仍可於今年8月31日或之前，於惠康、Market Place by Jasons使用日日賞。牛奶公司強調，會為消費者提供過渡期安排，不會立刻取消原有的獎賞計劃。


牛奶公司集團行政總裁麥殷（Ian Mcleod）表示，集團是次推出全港最大型的獎賞計劃yuu，標誌着牛奶公司首次數碼整合集團內所有品牌，是牛奶公司數碼轉型的重要里程碑。牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志補充：「牛奶公司服務扎根香港超過一個世紀，一直透過不同形式回饋社會，今次推出yuu奬賞計劃，打通牛奶公司旗下所有品牌，透過龐大零售網絡，冀能助顧客消費時更划算，為香港市民帶來更精彩的生活。」

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牛奶公司強調，是次為「香港人的獎賞計劃」，公司特別關注本港人口老化，兒童發展和食物浪費問題，yuu與指定的本地慈善機構合作，用戶可以透過應用程式捐贈積分，為顧客提一個便捷的方式支持慈善機構工作，首階段會與膳心連基金與伸手助人協會合作。

有意成為「yuu」會員，可以透過以下4種方法登記：

有關「yuu」奬賞計劃及更多資訊，可瀏覽yuu 網址及 facebook 專頁。

 

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撰文 : 陳詠妍

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