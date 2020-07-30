【渣打業績】渣打今午放榜 料聚焦經濟前景、信貸成本

▲ 渣打今日午市後放榜

渣打 （02888） 將於今日中午收市後公布上半年業績，預期市場關注重點料會落在管理層對環球經濟前景看法、信貸成本等議題上。綜合彭博數據，市場預期渣打第二季基本稅前盈利中位數為5.46億美元。

盈利能力方面，隨著聯儲局於3月突然減息至零水平，市場已預期銀行業淨息差及淨利息收入將受壓，例如大摩早前便預期渣打今年全年淨息差會收窄13點子。大摩估計，渣打第二季淨利息收入會按季挫6%，同時非利息收入將跌30%。

另一方面，花旗預期渣打工商收入按季保持平穩，而外滙及利率業務則會繼今年首季錄得史上最佳表現後，於第二季錄得史上第二好的表現。

至於成本問題，大摩預期渣打次季成本會按季增加6%至25億美元，但花旗則料渣打次季基本成本可維持在低位，按年跌8%，按季計則保持平穩。

此外，花旗指出，第二季信貸成本雖然會按年上升，但表現會優於第一季，例如第二季便較少在媒體中見到有單一客戶出現信貸問題。然而，大摩相信渣打次季信貸撥備會高於首季，其中第1及第2階段撥備會增加。

整體而言，花旗看法則較為樂觀，認為在信貸成本降低、穩健的金融市場以及更佳的成本紀律推動下，渣打半年成績會優於市場預期。該行預期，渣打稅前基本利潤為6.71億美元，而法定稅前利潤則為7.33億美元。

相關文章：

【疫情大爆發】渣打長沙灣員工初步確診 「中招」分行暫時關閉

【滙豐股價】歐央行傳延長銀行停派息要求 滙豐、渣打復派息遙遙無期？

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁