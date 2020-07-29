TikTok總裁斥Facebook「偽裝愛國、抄襲」 擬用不公平手段趕絕TikTok

▲ TikTok繼於印度被禁後，正面臨美國審查。

TikTok行政總裁Kevin Mayer於網上發表文章，批評Facebook偽裝愛國，試圖以不公平的方式將TikTok趕出市場。Mayer表示︰「在TikTok，我們歡迎競爭。我們認為公平競爭使所有人都變得更好。」他又表示，沒有TikTok的話，美國的廣告商選擇會更少。

Mayer指摘Facebook把自己的行為偽裝成愛國主義，旨在結束TikTok在美國市場的存在。Kevin Mayer還抨擊了Facebook抄襲TikTok。他在文中提到， Facebook推出抄襲的Lasso失敗後， 又推出了另一款抄襲產品Reels。

Facebook早前宣布，將在美國和其他50多個國家Instagram推出短視頻功能Reels，外界解讀為向TikTok發起挑戰。

值得注意的是，Facebook主席朱克伯格即將出席一個有關大型企業反壟斷行為的國會聽證會，據外媒報道，朱克伯格的講辭中，把Facebook描繪為一家自豪的美國公司。

另方面，美國財長姆欽表示，正對TikTok進行審查，很快會有結果。

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