【美股焦點】黃金大牛市　金股ETF一個月跑贏黃金一倍

▲ 黃金衝高後雖略為回落，但最近一個月以來，升幅已達約10.4%，同期跑贏不少「股王」。

美元持續回軟，支捧黃金強勢，金價更曾破頂。炒友除了留意黃金之外，如欲享有更高回報，不妨留意金礦股。事實上，在美掛牌金礦股ETF近來升勢較黃金更凌厲，跑贏黃金，最近一個月回報達兩成。

黃金衝高後雖略為回落，但最近一個月以來，升幅已達約10.4%，同期跑贏不少「股王」。不過，金礦股升勢卻更為凌厲，以較為人熟悉的VanEck Vectors金礦股ETF（GDX）及安碩MSCI環球金礦股ETF（RING）為例，截至本港時間今日晚上約11時15分，其最近一個月升幅剛好為20%和20.5%，較黃金升多約一倍。

事實上，金礦公司由於擁營運槓桿效應，故一旦黃金展開單邊升市，其回報亦理應更高，且同時派發少許股息，受不少投資者青睞。值得注意是，由於營運槓桿效應，同時公司營運亦涉及個別管理層營運因素，故其波幅往往較高，一旦黃金回落，其下跌幅度亦更高。

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