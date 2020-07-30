【疫情贏家】759阿信屋母企5年來首賺錢　開市彈升11%

▲ 759阿信屋母企指，今財年已有2家新店開幕，另有3家新店正在裝修。

疫情下實施限聚令，食肆更禁堂食，令到759阿信屋選購食品的市民大增。759阿信屋母企CEC國際 （00759） 公布，截至今年4月底止，全年扭虧為盈，錄得純利1234.9萬元，去年同期則蝕952.1萬元。CEC國際更因受惠於759阿信屋理想表現，派末期息0.5仙，為自2014/2015財年以來首次。CEC國際周四開市股價彈升11%，報0.93元，成交136萬元。

派末期息0.5仙

期內，收入按年升6.5%至19.6億元，主要收入來源零售業務增9.1%。CEC國際指，增長主要受惠於疫情期間，市民對糧油副食品之需求大增。由於收益增長集中於毛利率水平較低之米糧、 麵食、急凍食品以及衛生紙品，零售業務毛利率較去年度下降1.4個百分點至32.8%。

截止今年4月底止，759阿信屋共有177間分店，按年淨減少2間。期內大部分分店均錄得同店增長。

CEC國際指，將加強定位發展糧油副食品類別，未來759阿信屋將繼續物色位於住宅區內的民生商場或商舖。今財年，集團已有2家新店開幕，另有3家新店正在裝修。

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