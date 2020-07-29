【晶片超限戰】晶片贏家點止台積電？　美銀仲睇好另一隻晶片股

英特爾（Intel）7納米晶片的研發進程一拖再拖，最終上周決定放棄研發。市場估計台積電將會「冷手執個熱煎堆」，在製造晶片的技術上將拋離這家美國最大半導體公司，並逐步成為最大的晶片製造商。但英特爾除了在技術上被對手拋離外，其晶片於全球電腦市場的佔有率也被AMD逐步侵蝕。

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AMD昨日公布業績處理器及顯示卡收入按年上升45%至13.7億美元，符合市場預期，這是因為其處理器Ryzen銷售強勁，不過由於顯示卡收入減少，有關收入卻按季減少5%，每股盈利0.18美元比市場預期高0.01美元。

美銀在AMD公布業績後，將AMD目標價由70元調高至100元，維持買入評級。該行預期AMD核心的產品組合: 電腦（使用Ryzen處理器手提電腦）、遊戲（顯示卡）以及雲端相關產品，未來都會有不錯的增長，而且該行認為AMD可在英特爾延遲生產7納米晶片後，承機擴大市佔率，預期2020/2021/2022年每股盈利將分別上升6%、11%及17%。

現時AMD升12.4%至76美元，與美銀目標價100元仍有三成潛在升幅。