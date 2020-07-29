【美股焦點】柯達轉型藥企之際　醫藥行業前景有暗湧？

▲ 特朗普上周一口氣簽署了行政命令，欲降低美國藥物價格，並原訂周二與美國醫藥巨頭管理層舉行會議，討論有關事宜

美國政府批出7.65億美元貸款予柯達（KODK），資金大炒該股涉獵仿製藥業務後，營運將現將見起色。值得注意是，美國總統特朗普一連簽訂四份行政命令，有機會令美股醫藥企業盈利能力下降，投資者不能忽視。

特朗普上周一口氣簽署了行政命令，欲降低美國藥物價格，並原訂昨日（周二，28日）與美國醫藥巨頭管理層舉行會議，討論有關事宜。不過，醫藥公司反應似乎甚大，昨以應對肺炎疫情為由，拒絕參加。

據了解，美國醫藥巨頭管理層主要關注點，乃政府將要求醫療保險（Medicare）計劃需以與外國相同的價格購買藥品，意味醫藥公司盈利能力勢遭拖累。

對於政策風險，輝瑞（PFE）管理層昨日亦在業績電話會議上指，特朗普簽署了行政命令，或可能導致公司重新考慮在美國的擴張計劃。

目前情況未知一旦上述行政命令落實，對醫藥公司盈利衝擊有多大，但考慮到仿製藥的替代性高，柯達即使轉型，獲利空間亦有機會收縮，投資者不應過份樂觀。

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