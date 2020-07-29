【ESPRIT】思捷環球委任自由黨黨魁鍾國斌為獨立非執董

▲ 思捷環球公布，已委任自由黨黨魁鍾國斌為獨立非執行董事，惟董事袍金尚未釐定。

思捷環球（ESPRIT，00330）公布，已委任自由黨黨魁鍾國斌為獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會成員和薪酬委員會成員，惟董事袍金尚未釐定。另外，薪酬委員會成員Sandrine Suzanne Eleonore Agar ZERBIB則調任為薪酬委員會主席，即日生效。

現年56歲的鍾國斌自1998年初起一直負責鍾偉明織造廠有限公司的業務管理，亦為立法會（紡織及製衣界）議員、香港製衣同業協進會有限公司永遠榮譽會長、香港中華廠商聯合會董事、及新界總商會會務顧問等。同時，鍾國斌為達利國際 （00608） 及梧桐國際 （00613） 獨立非執行董事。

維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵本月7度增持思捷，並「逼宮」要求撤換高級管理層，雖然最終撤回行動，但上周思捷獨立非執行董事Martin Weckwerth上周主動提出請辭。

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