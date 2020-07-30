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【BNO移民英國】居英創業業　幫代購商打工是否可行？

商業 14:02 2020/07/30

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GBabies於2015及2016年於英國及香港註冊公司，上個財政年度營業額達1,800萬港元。

英國稅率比香港高，搵工亦不易，港人在當地人生路不熟，難有發展？港人TaTa Mami（Facebook網名）2009年移民英國，2012年開始代購業務，創立品牌GBabies，並於2015及2016年於英國及香港註冊公司，上個財政年度營業額達1,800萬港元。

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事實上，近年移民到英國後，要獨自創業亦非容易。她解釋，銀行因擔心並預防洗黑錢，在開設公司戶口的審查上，較她當年更嚴謹；而在開立公司戶口前，更要先向「英國稅務海關總署」（Her Majesty's Revenue and Customs，HMRC）登記註冊，以及登記VAT（Value Added Tax）等。

不過，她續指，公司註冊時並未申請可聘請Tier 2 Working Visa（T2工作簽證）的員工，故要視乎政府如何界定BNO持有人的工作身份，才知道能否聘請BNO持有人。她稱，只要合乎相關法例，可行情況下，會聘請持BNO的港人工作。

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代購競爭大　3招吸客
代購競爭大，站穩腳已不易。TaTa Mami認為經營代購，最重要不是追蹤者數目，或多少讚好（Like），更應著重3方面：1）與售貨員建立並維持良好關係，她更舉例倫敦封城期間店舖關門，便是靠與當地一間小型百貨公司有聯繫，仍有貨源供應；2）口碑，因為靠客人口耳相傳，分享到店內網購的體驗，遠比買追蹤者有效吸引新客；3）用心，即並不只視客人為服務對象，她解釋，每年都會親自設計聖誕卡，以及寫下當年的心情和寄語，寄給客人，雙方更像朋友間交流。

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記者：馬意文

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