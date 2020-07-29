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【美股焦點】特朗普力捧柯達變藥企　柯達再升7倍7.94→60美元

即市財經 23:05 2020/07/29

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柯達股價延續升勢，曾觸發熔斷。

柯達（美：KODK）日前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產。美國總統特朗普此前更表示，會根據國防生產法案，支持柯達生產通用藥及非專利藥。柯達延續昨日升勢，開市後高見60美元，最多升近7倍，曾收度觸發熔斷。不過，股價異常波動，截至11時，僅報29.71美元，升274%，成交23億美元，貼近昨日的26.5億美元。

柯達近日異動 最多曾升 收市升幅
周三 +655.7% +274%
(截至晚上11時)
周二 +350.4% +203.1%
周一 +26.2% +24.8%

柯達於周三（28日）表示，根據國防生產法案，公司獲得美國政府7.65億美元（約59億港元）貸款，用於仿製藥生產，貸款將有助加快治療各種疾病的藥物的生產，並減少美國對外國來源的依賴。該筆款項來自美國國際開發金融公司，貸款條款與商業貸款類似，必須在25年內償還。

柯達續指，公司將生產用於仿製藥的原材料和活性藥物成分，預計該筆貸款將創造約330至350個就業職位。

柯達曾經為「菲林時代」霸主，惟在數位影像時代失去先機，轉型失敗，2012年提交破產保護申請，2013年美國聯邦破產法院批准柯達脫離破產保護，重組為一家小型數位影像公司。

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