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【美股焦點】柯達續漲1.77倍觸發熔斷 開市半小時成交額16億美元 高市值一倍

即市財經 21:55 2020/07/29

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柯達股價延續升勢，曾觸發熔斷。

柯達（美：KODK）日前宣布獲美國政府7.65億美元貸款，用於仿製藥生產。該股延續昨日升勢，開市後曾漲1.77倍，觸發熔斷。截至晚上9時53分，最新升幅仍達1.3倍，報18.3美元，成交額16億美元，甚至高於其目前市值8.3億美元。

柯達於周三（28日）表示，根據國防生產法案，公司獲得美國政府7.65億美元（約59億港元）貸款，用於仿製藥生產，貸款將有助加快治療各種疾病的藥物的生產，並減少美國對外國來源的依賴。該筆款項來自美國國際開發金融公司，貸款條款與商業貸款類似，必須在25年內償還。

柯達續指，公司將生產用於仿製藥的原材料和活性藥物成分，預計該筆貸款將創造約330至350個就業職位。

柯達曾經為「菲林時代」霸主，惟在數位影像時代失去先機，轉型失敗，2012年提交破產保護申請，2013年美國聯邦破產法院批准柯達脫離破產保護，重組為一家小型數位影像公司。

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