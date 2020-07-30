  • 35°C
香港時間 : 2020730日 (四) 13:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【易賞錢鬥yuu】屈臣氏擬推跨商戶消費獎賞計劃　邀商戶加盟「易賞錢」

即市財經 13:26 2020/07/30

分享：

屈臣氏集團表示，待疫情稍為緩和，將推出全港跨商戶消費獎賞計劃，現向商戶免費開放易賞錢平台。

牛奶公司推出大型獎賞計劃yuu，可在惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA等使用。長和 （00001） 旗下屈臣氏集團周三宣布，待疫情稍為緩和，將推出全港跨商戶消費獎賞計劃， 免費開放「易賞錢」平台，聯繫全港18區零售及餐飲商戶。屈臣氏指，現階段首先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，參與商戶不論規模大小，參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用一概全免，其只需為易賞錢會員提供消費優惠。

相關文章：牛奶公司推新獎賞計劃yuu「使1蚊賺1分」 連結惠康、萬寧、7-11等2000間商店及食肆

商戶網上申請後，一經確認成為易賞錢合作商戶，即可於網上平台上載商戶優惠，並下載易賞錢Biz App讓顧客賺取電子印花。

現時「易賞錢」擁有370萬會員，手機應用程式下載150萬次，並已經與超過130間網上和實體商戶成為合作伙伴。屈臣氏集團指，希望透過免費開放易賞錢平台，幫助商戶進行推廣，同時為了鼓勵顧客跨商戶消費，將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵。

屈臣氏集團預計，最早9月推出跨商戶電子印花獎賞計劃，易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元便會獲發口罩電子印花乙個。在兩個星期內於8間不同合作商戶消費，當中只需要包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市 ，例如屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖，便可免費獲贈WatsMask WeCare口罩乙盒（15 片裝）。

截止申請日期為8月16日。

網上申請： https：//bit.ly/3hMB9Mp 

相關文章：

萬寧Mann Card積分如何轉換成yuu積分？　一文教你如何轉換

【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

【全日禁堂食】新地旗下地盤設立用餐地點 設基本分隔及獨立坐位

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 屈臣氏 餐飲 零售 疫情 經濟 口罩

上一篇文章

【美股期貨】美股期貨向下　注視FAAG業績

下一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄660億 超購約111倍
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？