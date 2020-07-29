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【全城抗疫】屈臣氏擬推跨商戶消費獎賞計劃 邀零售餐飲店免費加盟易賞錢

即市財經 21:52 2020/07/29

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屈臣氏集團表示，待疫情稍為緩和，將推出全港跨商戶消費獎賞計劃，現向商戶免費開放易賞錢平台。

屈臣氏集團表示，待疫情稍為緩和，將推出全港跨商戶消費獎賞計劃， 免費開放易賞錢平台，聯繫全港18區零售及餐飲商戶。屈臣氏指，現階段首先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，參與商戶不論規模大小，參加費、宣傳費、安裝費、技術支援費用一概全免，其只需為易賞錢會員提供消費優惠。截止申請日期為8月16日。

網上申請： https：//bit.ly/3hMB9Mp 

商戶網上申請後，一經確認成為易賞錢合作商戶，即可於網上平台上載商戶優惠，並下載易賞錢Biz App讓顧客賺取電子印花。

現時「易賞錢」擁有370萬會員，手機應用程式下載150萬次，並已經與超過130間網上和實體商戶成為合作伙伴。屈臣氏集團指，希望透過免費開放易賞錢平台，幫助商戶進行推廣，同時為了鼓勵顧客跨商戶消費，將在首輪活動捐贈180萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵。

屈臣氏集團預計，最早9月推出跨商戶電子印花獎賞計劃，易賞錢會員只需惠顧參與商戶，每次消費滿50元便會獲發口罩電子印花乙個。在兩個星期內於8間不同合作商戶消費，當中只需要包括兩次惠顧集團旗下零售品牌門市 ，例如屈臣氏、百佳超級市場、豐澤及屈臣氏酒窖，便可免費獲贈WatsMask WeCare口罩乙盒（15 片裝）。

相關文章：【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

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