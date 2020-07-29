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【財務自由】傳奇基金經理彼得林奇　跑贏大市3個心得　散戶也能戰勝專家

理財智慧 21:58 2020/07/29

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追求財務自由，及早開始投資永不嫌遲，不過芸芸數千隻港股，更有人跳出香港投資美股、A股，究竟投資甚麼股票可為你帶來豐厚回報？不如聽聽傳奇投資者彼得‧林奇（Peter Lynch）的投資心得。

彼得‧林奇（Peter Lynch），曾任麥哲倫基金（Magellan Fund）基金經理，在1977年至1990年間做到基金年回報逾29%的佳績，被譽為「全球最佳基金經理」。他在1969年入行成為基金研究員，1977年起接手打理麥哲倫基金。在他悉心打理下，基金在90年代成為全球股票基金市場的「龍頭」。由1977年至1990年麥哲倫基金連同派息，每年平均回報率達29.2%，超越同期標普500指數表現逾一倍。1990年5月，林奇主動從基金經理一職退下來。在他管理麥哲倫基金的13年間，基金資產規模由2,000萬元激增至140億元。

投資法寶不是得自華爾街投資專家，它是你已經擁有的。你可以利用自己的經驗，投資於你已經熟悉的行業或企業，你能夠戰勝專家。

林奇從不相信「專家」，他認為一般散戶只要細心留意日常生活，找到「十倍股」（Ten bagger）並非不可能，例如他曾經從妻子和女兒常用的日用品發掘蕾格絲（L'eggs）絲襪和標榜自然的The Body Shop，並深入研究，這兩隻股票皆為他帶來可觀回報。林奇的投資哲學來自「生活」，從不投資自己不熟悉的產品。

被冷落，不再增長的行業裏的好公司總會是大贏家。

除了在生活中發掘好股票，林奇有一個「荒漠之花」（Blossoms in the desert）理論，他認為壞行業的好公司，往往能脫穎而出，淘汰對手，為投資者帶來較佳的回報。

不進行研究的投資，就像打撲克從不看牌一樣，必然失敗。

林奇堅持要找熟悉的產品去投資，他勤奮研究股票，主張要真正了解該產品才作投資，他認為人們總是買入一些他們完全不了解的股票，猶如賭博一樣。因此他從不進行期貨期權交易和沽空買賣等投機行為，亦不盲從「專家」所言。想了解更多林奇的投資智慧，不妨延伸閱讀他的著作《征服股海》及《選股戰略》。

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撰文 : 李才添

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