民政事務總署 明起為有需要市民提供午膳空間（內附名單及詳情）

政府由今起（29日）要求餐飲業務全面停止提供堂食，造成市民「遍地開餐」的情況出現。政府今日宣布，明（30日）起，為方便有需要的市民在上述措施實施期間可於有蓋的空間食用自攜午膳。

民政事務總署由明日（30日）起，於午膳時間開放位於全港十八區的19間社區會堂／社區中心。該等社區會堂／社區中心將由上午11時開放至下午3時。

市民在進入社區會堂／社區中心前必須接受體溫檢測及佩戴口罩。 發燒或有呼吸道感染症狀人士均不得進入。 進食時須按照社區會堂／社區中心預先編訂有1.5米距離的座位入座，與其他人保持社交距離。 除飲食期間外，所有市民必需佩戴口罩。 為了減少聚眾，市民在進食後須離開社區會堂／社區中心。

19間社區會堂／社區中心的地點如下：

香港區： 地址 中西區 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂 東區 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心 南區 鴨洲利東邨利東社區會堂 灣仔 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區： 地址 九龍城 啟德協調道3號啟德社區會堂 觀塘 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心 深水埗 深水埗石硤尾邨42座地下石硤尾社區會堂 黃大仙 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心 油尖旺 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區： 地址 離島 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂 葵青 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂 北區 粉嶺祥華邨祥華社區會堂 西貢 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂 沙田 沙田顯和里5號顯徑鄰里社區中心 大埔 大埔鄉事會街2號大埔社區中心 荃灣 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂 屯門 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心 元朗 元朗朗屏邨朗屏社區會堂 元朗 天水圍天耀邨天耀社區中心

政府發言人重申，暫時禁止堂食的措施，是希望透過減少集體用膳和社交接觸，防止病毒繼續在社區傳播。此外，政府會視乎實施情況，考慮在午膳時間開放其他適合的政府設施，為有需要的市民提供便利。



發言人又強烈呼籲僱主盡量容許僱員在家工作。對於仍需上班但並非在辦公室工作的僱員（例如建造業、清潔員工等），政府呼籲僱主體恤他們的工作情況，盡量提供有蓋的休息及午膳空間。在可行的情況下，僱主可實施彈性午膳時間及為僱員安排集體訂購飯盒，以避免僱員外出及減少僱員之間的接觸。同時，用膳空間宜配備桌椅、良好的通風設備及飲用水，而僱員也應注意保持社交距離。